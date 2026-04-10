Dakota Cary, consultant chez SentinelOne, a analysé une partie des fichiers mis en ligne. Pour lui, le contenu correspond à ce qu'héberge ce type de centre : « On utilise ces structures pour des tâches computationnelles lourdes. La diversité des échantillons publiés témoigne bien de l'étendue de la clientèle du NSCC.». Parmi les documents présentés, des fichiers marqués « secret » en chinois, des rendus animés d'équipements militaires, des schematics de missiles et de bombes.

Or, aucun journaliste ni aucune institution n'a pu vérifier de façon indépendante l'origine de ces données, comme geo.tv et CNN l'ont rappelé. Marc Hofer, chercheur en cybersécurité et auteur du blog NetAskari, a échangé via Telegram avec quelqu'un se faisant appeler FlamingChina, mais CNN précise n'avoir pas pu confirmer ce récit de façon autonome. Autrement dit, tout repose sur des échantillons jugés plausibles et sur la parole d'un interlocuteur anonyme.

En dehors de la forme, le fond. Dix pétaoctets représentent 10 240 téraoctets. Exfiltrer un tel volume en flux fractionnés sur six mois via un botnet, sans qu'aucune alerte ne soit déclenchée dans un centre qui héberge plus de 6 000 clients, supposerait soit une segmentation réseau particulièrement défaillante, soit des journaux de connexion désactivés ou non surveillés. Selon Vision Times, dès mars 2026, des analystes spécialisés avaient noté que le NSCC pourrait manquer de cloisonnement interne efficace entre ses réseaux.

Personne n'a encore produit de preuve forensique publique, ni journaux d'événements authentifiés, ni traces de transfert réseau vérifiables, ni confirmation des formats de fichiers propres aux environnements HPC chinois.