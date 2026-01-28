World Leaks se présente comme une nouvelle identité liée à Hunters International, un groupe apparu fin 2023 dans l’écosystème du ransomware-as-a service et parfois présenté comme un héritier de Hive. À ses débuts, Hunters fonctionnait selon une recette désormais banale du secteur. Un réseau compromis, des systèmes chiffrés, des données exfiltrées, puis la menace de divulgation pour faire monter la pression.

Depuis, le groupe est surtout décrit comme misant sur l’exfiltration et la menace de publication, une approche souvent plus discrète et plus simple à rentabiliser que le chiffrement. Son nom avait déjà circulé dans l’actualité française au printemps 2024, lorsqu’il avait revendiqué une attaque visant Intersport.

Les publications associées à World Leaks s’inscrivent justement dans cette logique davantage centrée sur l’exfiltration et la menace de divulgation, avec un recours moins systématique au chiffrement des systèmes, généralement parce que le chiffrement rend l’attaque immédiatement visible, déclenche une réponse d’urgence et attire vite les autorités, tandis qu’une fuite de données assortie d’une menace de publication peut suffire à pousser la victime à réagir.

Dans le dossier Nike, World Leaks a suivi ce script à la lettre. Un volume annoncé, la publication partielle de fichiers, puis un retrait rapide. Suffisant pour rendre la revendication difficile à ignorer, pas assez pour savoir ce qui a réellement été exfiltré tant que l’entreprise n’a pas bouclé son enquête interne.

À toutes fins utiles, on rappellera aussi qu’une revendication peut être exacte, exagérée, ou recycler des éléments plus anciens, comme l’avait finalement démontré l’affaire Intersport en 2024.