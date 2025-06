Mais qui se cache derrière GangExposed ? D’après The Register, le lanceur d’alerte se présente comme un enquêteur indépendant, sans formation technique, mais sensibilisé à l’analyse, à l’OSINT, à la linguistique et à la psychologie. Il affirme ne plus avoir de « vrai nom » depuis des années, et se décrit comme nomade, sillonnant les pays au gré de ses investigations.