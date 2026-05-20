Lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un sur Discord, personne n'a accès au son ni à l'image de l'appel, excepté vos interlocuteurs et vous. Discord lui-même ne peut rien entendre ni voir. En revanche, tout ce qui entoure l'appel reste visible. Discord sait qu'un appel a lieu, qui y participe, combien de temps il dure et à quelle fréquence vous appelez. Dans le livre blanc de DAVE, ces métadonnées sont placés en dehors de ce que le chiffrement protège. Un observateur peut donc reconstituer qui parle à qui, quand et combien de temps, sans jamais entendre un mot.

Les messages texte échappent aussi au chiffrement de bout en bout. « Aucun projet n'existe pour étendre l'E2EE aux messages écrits », explique Mark Smith dans son billet d'annonce. Et c'est dû au fonctionnement de la plateforme. De nombreuses fonctionnalités exigent un texte lisible côté serveur, et la modération de contenu en dépend directement. Discord garde donc un accès au texte, mais plus à la voix et à la vidéo.

Dans le ventre de la bête, DAVE fait travailler ensemble deux technologies. L'API WebRTC encoded transform chiffre les trames audio et vidéo après l'encodage. Le protocole Messaging Layer Security gère les clés de groupe. Chaque participant détient une clé symétrique propre à l'expéditeur. Seuls quelques en-têtes de codec circulent en clair, le minimum nécessaire au transport des paquets.