C’est un drame qui risque de faire du bruit. Ce 15 mai, un travailleur a perdu la vie sur le site de Starbase de SpaceX, alors même que l’entreprise se prépare à lancer Starship à nouveau. De quoi reposer des questions sur les conditions de sécurité chez le fabricant, déjà dans le collimateur des autorités.
Starbase n’est pas un site comme les autres. Le complexe industriel comprend à la fois un chantier de construction permanent, et un pas de tir en activité. Le tout soumis à une pression colossale. Car SpaceX doit tenir une cadence de développement et de lancement sans précédent, non seulement pour répondre aux exigences contractuelles, mais aussi afin de préparer l’industrialisation de Starship.
Dans ce contexte, les accidents du travail y sont loin d’être rares. Et malheureusement, ils peuvent s’avérer fatals.
Des circonstances méconnues
Le bureau du shérif du comté de Cameron, où se trouve Starbase, a confirmé l’information ce lundi 18 mai. Un sous-traitant de SpaceX est décédé trois jours plus tôt, aux alentours de 4h17 du matin, sur le site de l’entreprise. Peu de détails sont connus à ce jour : l’identité de la victime n’a pas été divulguée, tandis que les circonstances exactes du drame restent floues.
Mais la situation est assez sérieuse pour que l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), l’agence fédérale américaine chargée de la sécurité et de la santé au travail, ouvre une enquête. Un processus qui pourrait prendre plusieurs mois.
Et ce n’est pas la première fois que l’agence se penche sur les pratiques de SpaceX. L’année dernière, un sous-traitant nommé Eduardo Cavazos s’est grièvement blessé sur le même site, lorsqu’un long support métallique s’est détaché d’une grue et lui est tombé dessus. L'homme s'est fracturé la hanche, le genou et le tibia. L’OSHA a finalement clôturé son enquête sans mesure punitive.
Un taux d’accident plus haut que la moyenne
Mais ce n’est pas tout. Une enquête de Reuters publiée en 2023 avait déjà répertorié au moins 600 incidents non signalés au sein de l’entreprise, et une analyse des données de l’OSHA, réalisée par TechCrunch, révélait en 2025 que Starbase affichait un taux de 4,27 blessures enregistrables pour 100 travailleurs. Soit un chiffre qui dépasse largement celui de ses concurrents.
Le timing ne pouvait pas être plus délicat pour SpaceX. L’entreprise s’apprête à lancer Starship pour son 12e vol, six mois après le dernier test de la mégafusée. Et elle se prépare simultanément à réaliser l’entrée en Bourse la plus prolifique de l’Histoire.