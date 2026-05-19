Le bureau du shérif du comté de Cameron, où se trouve Starbase, a confirmé l’information ce lundi 18 mai. Un sous-traitant de SpaceX est décédé trois jours plus tôt, aux alentours de 4h17 du matin, sur le site de l’entreprise. Peu de détails sont connus à ce jour : l’identité de la victime n’a pas été divulguée, tandis que les circonstances exactes du drame restent floues.