Il y a un an presque jour pour jour, TCL confirmait enfin l’arrivée du Filmmaker Mode sur ses téléviseurs MiniLED 2025. Une évolution attendue, tant la marque faisait encore figure d’exception face à LG, Samsung, Sony ou Panasonic sur ce terrain. À l’époque, le constructeur promettait aussi une seconde étape : l’arrivée du Dolby Vision Filmmaker Mode via une future mise à jour.
Cette promesse semble désormais se concrétiser. TCL a en effet commencé à déployer un nouveau firmware sur ses téléviseurs équipés de la puce MediaTek Pentonic 700. Au programme : Dolby Vision Filmmaker Mode, correctif pour l’IMAX Enhanced DTS:X sur Disney+ et prise en charge élargie de Dolby Atmos FlexConnect.
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Le Dolby Vision Filmmaker Mode arrive enfin
Après le Filmmaker Mode en SDR et HDR10 sur les modèles 2025, TCL passe donc à l’étape suivante avec le Dolby Vision Filmmaker Mode. Ce mode avait été annoncé comme une évolution à venir lors de la présentation des gammes MiniLED C6K, C7K, C8K, C9K et X11K. Il est désormais intégré au firmware v643, déjà installé sur les modèles 2026 et en cours de déploiement sur plusieurs séries de téléviseurs plus anciens.
Concrètement, il s’agit du nouveau mode d’image Dolby pensé pour offrir un rendu plus fidèle en Dolby Vision, notamment dans une pièce sombre. Il vient remplacer le mode Dolby Vision Sombre, avec une philosophie assez simple : limiter les traitements superflus afin de respecter davantage l’intention artistique originale.
La bonne nouvelle, c’est que TCL ne réserve pas cette nouveauté à ses derniers modèles. La mise à jour doit aussi arriver sur plusieurs téléviseurs Google TV de 2025, 2024 et 2023, à condition qu’ils soient équipés de la puce MediaTek Pentonic 700.
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Disney+ et FlexConnect profitent aussi de la mise à jour
Cette mise à jour ne se limite pas à l’image. Elle corrige également un bug persistant autour de l’IMAX Enhanced DTS:X sur Disney+. Les utilisateurs concernés devraient désormais pouvoir basculer correctement entre Dolby Atmos et DTS:X sur les contenus compatibles, notamment certains films Marvel ou productions proposées au format IMAX Enhanced.
L’autre nouveauté concerne Dolby Atmos FlexConnect, la solution audio sans fil que TCL pousse depuis plusieurs mois sur ses téléviseurs. Jusqu’ici, le système permettait d’associer plusieurs enceintes sans fil directement au téléviseur, sans passer par une barre de son classique. Le firmware v643 ajoute désormais la prise en charge d’un caisson de basses sans fil, le TCL Z100-SW, modèle qui avait été présenté au CES 2026.
Avec cette mise à jour, TCL confirme surtout une tendance appréciable : ses téléviseurs récents ne se contentent pas d’évoluer d’une génération à l’autre. Ils continuent aussi de gagner des fonctions après leur lancement, ce qui devient un vrai argument pour les modèles MiniLED de la marque.