L’autre nouveauté concerne Dolby Atmos FlexConnect, la solution audio sans fil que TCL pousse depuis plusieurs mois sur ses téléviseurs. Jusqu’ici, le système permettait d’associer plusieurs enceintes sans fil directement au téléviseur, sans passer par une barre de son classique. Le firmware v643 ajoute désormais la prise en charge d’un caisson de basses sans fil, le TCL Z100-SW, modèle qui avait été présenté au CES 2026.



Avec cette mise à jour, TCL confirme surtout une tendance appréciable : ses téléviseurs récents ne se contentent pas d’évoluer d’une génération à l’autre. Ils continuent aussi de gagner des fonctions après leur lancement, ce qui devient un vrai argument pour les modèles MiniLED de la marque.