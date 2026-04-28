La star mondiale de la musique a déjà été victime du détournement de son image par l'IA. Et pour mieux se protéger à l'avenir, elle fait de sa voix une marque déposée.
L'avènement de l'IA ces dernières années a permis de facilement détourner l'image et la voix de personnalités. On se souvient ainsi comment OpenAI avait pu utiliser la voix de Scarlet Johansson au lancement de GPT-4o (avant de rétropédaler devant la polémique) ou même comment des petits malins avait fait lire du Mein Kampf à la voix de Emma Watson. Pour mieux se prémunir des détournements à l'avenir, Taylor Swift s'est mise à protéger la chose la plus importante chez elle !
Deux empreintes sonores déposées pour protéger la voix de Taylor Swift
Taylor Swift fait partie de ces stars qui ont depuis longtemps un œil sur les développements de l'intelligence artificielle, ayant notamment été une des grandes victimes des deepfakes pornographiques qui ont pullulé à un moment sur les réseaux sociaux. Et professionnellement aussi, elle semble clairement prendre les devants vu ce dont est déjà capable l'IA.
Elle vient en effet de déposer deux empreintes vocales auprès de l'United States Patent and Trademark Office (USPTO), qui représentent un dépôt de marque. Ces deux empreintes commencent toutes les deux par un « Hey, it's Taylor », des enregistrements effectués pour l'annonce du lancement de son dernier album au mois d'octobre dernier.
Une tendance lancée par l'acteur Matthew McConaughey
Et elle ne s'est pas contentée de protéger sa voix. Le dossier qui a pu être observé montre qu'elle a par ailleurs ajouté une photo d'elle sur scène - une façon de protéger donc aussi son image. Aucune information supplémentaire n'a été fournie par le dossier, et pour le moment Taylor Swift n'a pas voulu faire de commentaires sur la question.
À noter que la star de la musique n'est pas la première à se protéger de cette manière. Elle suit en effet dans ce domaine l'acteur américain Matthew McConaughey. Ce dernier avait déposé en début d'année des extraits vidéos et sonores de lui-même auprès de l'institut américain des brevets. Voit-on là le début d'une nouvelle tendance des grandes stars, dont l'image est détournée d'une manière de plus en plus réaliste, comme on a pu le voir avec l'IA Seedance ?