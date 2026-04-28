Taylor Swift fait partie de ces stars qui ont depuis longtemps un œil sur les développements de l'intelligence artificielle, ayant notamment été une des grandes victimes des deepfakes pornographiques qui ont pullulé à un moment sur les réseaux sociaux. Et professionnellement aussi, elle semble clairement prendre les devants vu ce dont est déjà capable l'IA.

Elle vient en effet de déposer deux empreintes vocales auprès de l'United States Patent and Trademark Office (USPTO), qui représentent un dépôt de marque. Ces deux empreintes commencent toutes les deux par un « Hey, it's Taylor », des enregistrements effectués pour l'annonce du lancement de son dernier album au mois d'octobre dernier.