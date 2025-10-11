La chanteuse américaine a lancé une chasse au trésor mondiale sur Google pour dévoiler son nouvel album. Mais certains fans soupçonnent que les vidéos de la campagne ont été générées par intelligence artificielle.
Le phénomène Taylor Swift a encore frappé. Ce vendredi 3 octobre, la chanteuse américaine, a dévoilé son dernier album, The Life of a Showgirl, décrit comme l’un de ses projets les plus ambitieux et qui enchaine les records depuis sa sortie, avec près de trois millions de copies vendues rien qu'aux États-Unis. C'est aussi l'album le plus streamé sur une seule journée sur Spotify. Cet opus est accompagné d'une campagne marketing hors norme, et notamment d'un partenariat avec Google. Le moteur de recherche s’est transformé pour l’occasion en une immense chasse au trésor numérique, invitant les fans à résoudre des énigmes disséminées à travers le monde. Mais, derrière l’enthousiasme de cette opération virale, une controverse a rapidement émergé : de nombreux swifties (comme se nomment les fans de la superstar) pensent que les vidéos diffusées pendant l’événement auraient été créées à l’aide d’intelligence artificielle.
Un jeu en ligne créé avec l'IA et qui passe mal chez les swifties
Le jeu lancé par Google proposait aux fans de déverrouiller douze « portes » virtuelles en effectuant des recherches successives sur le nom de la chanteuse. À chaque étape, des indices permettaient de découvrir des QR codes cachés dans plusieurs villes, menant à des vidéos mystérieuses. Après plus de 12 millions d’interactions, la récompense finale était le clip de The Fate of Ophelia, le premier single et l’un des titres phares de ce nouvel album.
Mais très vite, certains fans ont remarqué des éléments troublants dans les vidéos de la campagne : textures étranges, visages légèrement flous, et transitions rappelant les outils de génération d’images animées. Sur X et Reddit, plusieurs communautés ont pointé du doigt une ressemblance avec les créations produites par Veo 3, le modèle vidéo d’IA développé par Google. Une hypothèse plausible, mais encore non confirmée, qui a suffi à diviser les fans entre fascination technologique et déception artistique.
Pour l’instant, ni Google ni l'entourage de Taylor Swift n’ont commenté directement l’affaire. Si cette collaboration reposait effectivement sur l’intelligence artificielle, elle servirait de vitrine inédite pour la technologie de Google — et marquerait un tournant dans la manière dont les artistes conçoivent la promotion de leurs œuvres.
Taylor Swift s'était montrée critique vis-à-vis de l'IA, mais c'était avant la sortie de son album
Cette controverse résonne d’autant plus que Taylor Swift s’était déjà exprimée sur les dérives de l’intelligence artificielle. En 2024, elle avait dénoncé la diffusion d’une image générée d’elle soutenant Donald Trump, jugeant ces manipulations « dangereuses pour la démocratie ». Voir aujourd’hui son nom associé à l’IA, même indirectement, ne passe donc pas inaperçu.
Pour une partie du public, l’utilisation de ces technologies dans la promotion d’un album pose une question plus large : jusqu’où peut-on aller pour créer un effet viral ? Et surtout, l’authenticité artistique a-t-elle encore sa place à l’heure où l’IA s’invite jusque dans les campagnes marketing ?
Qu’elle soit ou non à l’origine des vidéos incriminées, cette chasse au trésor aura réussi son pari : faire du retour de Taylor Swift un véritable phénomène mondial. Et rappeler que, même à l’ère de l’intelligence artificielle, la chanteuse maîtrise mieux que quiconque l’art de faire parler d’elle.