Le jeu lancé par Google proposait aux fans de déverrouiller douze « portes » virtuelles en effectuant des recherches successives sur le nom de la chanteuse. À chaque étape, des indices permettaient de découvrir des QR codes cachés dans plusieurs villes, menant à des vidéos mystérieuses. Après plus de 12 millions d’interactions, la récompense finale était le clip de The Fate of Ophelia, le premier single et l’un des titres phares de ce nouvel album.

Mais très vite, certains fans ont remarqué des éléments troublants dans les vidéos de la campagne : textures étranges, visages légèrement flous, et transitions rappelant les outils de génération d’images animées. Sur X et Reddit, plusieurs communautés ont pointé du doigt une ressemblance avec les créations produites par Veo 3, le modèle vidéo d’IA développé par Google. Une hypothèse plausible, mais encore non confirmée, qui a suffi à diviser les fans entre fascination technologique et déception artistique.

Pour l’instant, ni Google ni l'entourage de Taylor Swift n’ont commenté directement l’affaire. Si cette collaboration reposait effectivement sur l’intelligence artificielle, elle servirait de vitrine inédite pour la technologie de Google — et marquerait un tournant dans la manière dont les artistes conçoivent la promotion de leurs œuvres.