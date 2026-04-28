Côté confidentialité, la Commission précise qu'il ne s'agit pas de transmettre l'historique de recherche personnel des utilisateurs. Les données devront être anonymisées avant toute transmission. Plusieurs protections techniques sont prévues. Avec le "data binning", les données sont regroupées en catégories plus larges, ce qui rend donc plus difficile la reconstruction d'un profil individuel. Soulignons que les requêtes rares sont supprimées avant transmission ; ce sont en fait celles-ci qui, par leur singularité, pourraient trahir l'identité d'un utilisateur. Enfin, les bénéficiaires des données seraient contractuellement interdits de les réutiliser à d'autres fins.

Malgré ces garde-fous, le risque existe toujours. Dans certains cas, ces données peuvent permettre de ré-identifier des individus. Au-delà des requêtes peu communes, les métadonnées de géolocalisation et de comportements spécifiques peuvent suffire à reconstituer un profil. On peut également s'interroger sur les risques de voir ces données agrégées sur les citoyens européens accessibles à des plateformes étrangères sans contrôles.

Une consultation publique est ouverte jusqu'au 1er mai 2026. Par la suite, la Commission a jusqu'au 27 juillet pour rendre sa décision finale.