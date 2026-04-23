Pour rappel, Tim Cook quittera ses fonctions au mois de septembre après 15 ans à la tête de l'une des plus importantes entreprises de la planète. De quoi en faire un mastodonte pesant 4 000 milliards de dollars, non seulement grâce à ses appareils et à ses puces, mais aussi en raison de la qualité de ses services, qui permettent de fidéliser les utilisateurs à l'écosystème de la marque.