Changement de P.-D.G dit forcément nouvelles directives. Chez Apple, compte tenu de l'ampleur des activités de la marque, il faut s'attendre à des nouveautés. Et visiblement, Apple TV+ pourrait en profiter.
À première vue, la nomination d'un pur profil hardware à la tête d'Apple pourrait poser des questions sur l'avenir des services. Pas si vite, devenus un pilier central de la stratégie du groupe sous Tim Cook, difficile d'imaginer un P.-D.G se permettre de les négliger. Et selon les premières informations qui filtrent en interne, Ternus en est parfaitement conscient.
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Un service « plus compétitif »
En effet, selon plusieurs sources internes citées par le média spécialisé Deadline, le futur patron est lui-même un utilisateur assidu d'Apple TV+, et en regarde régulièrement les programmes. Mieux, un insider affirme qu'il souhaiterait le rendre le service de streaming « plus compétitif ». Et ce n'est pas mince affaire.
Car si la plateforme jouit d'une solide réputation qualitative, Severance, The Morning Show, Masters of the Air ou encore F1 ayant tous été salués par la critique, elle reste un acteur de niche. Apple ne communique d'ailleurs aucun chiffre officiel sur ses abonnés, ce qui en dit potentiellement long sur sa part de marché réelle face à Netflix, Disney+ ou HBO Max.
Quelques indices permettent de mieux cerner les intentions de John Ternus, qui était présent à la première du long métrage F1, dont il est un fan déclaré. Pour rappel, Apple TV+ a signé, à l'automne dernier, un accord de droits sur la Formule 1 aux États-Unis pour cinq ans. Par ailleurs, il entretient une relation solide avec Eddy Cue, le vice-président des services qui supervise directement. De quoi laisser présager une ambition renforcée.
Mais pas de rupture brutale
Pour rappel, Tim Cook quittera ses fonctions au mois de septembre après 15 ans à la tête de l'une des plus importantes entreprises de la planète. De quoi en faire un mastodonte pesant 4 000 milliards de dollars, non seulement grâce à ses appareils et à ses puces, mais aussi en raison de la qualité de ses services, qui permettent de fidéliser les utilisateurs à l'écosystème de la marque.
La transition vers Ternus, qui aura pour mission de mener Apple à la réussite à l'ère de l'intelligence artificielle (IA), ne devrait pas provoquer de rupture brutale sur ce terrain. Rien à voir avec ce qu'on a pu observer chez Amazon, où l'arrivée d'Andy Jassy après Jeff Bezos a marqué un virage stratégique net.
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