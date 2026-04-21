En 2024, une équipe de chercheurs de l'université de Göteborg (Suède) inventait une maladie du nom de « bixonimania ». Il s'agirait, selon leur définition, d'une maladie de peau créée par une trop longue exposition des yeux aux écrans et par le fait de se frotter les yeux trop longtemps.

Les chercheurs souhaitaient piéger l'IA, et voir sa réaction quant à cette information. Ils ont ainsi mis en ligne deux fausses études sur une plateforme de prépublications, et attendu les réaction des grandes IA. Et celles-ci ne se pas fait attendre. Au bout de quelques semaines, ils ont pu voir cette pathologie être citée comme réelle par de grandes modèles comme ChatGPT ou Gemini.