On vous l'a déjà dit sur Clubic, c'est une fausse bonne idée que de prendre ChatGPT pour son psy . La plupart des conversations que l'on peut avoir avec ces chatblots dits thérapeutiques peuvent contenir la validation de pensées négatives ou encourager les utilisateurs à réduire ses antidépresseurs sans avis médical. De la même façon qu'on a découvert qu'il valait mieux se méfier des résultats de AI Overviews sur un symptôme ou le traitement de certaines maladies comme le cancer.

Mais Almira Osmanovic Thunström, chercheuse en médecine à l'université de Gothenburg en Suède, a poussé l'expérience plus loin en 2024. Elle a fabriqué une maladie de bout en bout, la « bixonimanie », une affection fictive des paupières prétendument liée aux écrans, et l'a glissée dans deux faux préprints sur le serveur académique SciProfiles. L'auteur supposé, Lazljiv Izgubljenovic, n'existe pas, son université non plus. Les papiers remercient la « Starfleet Academy à bord de l'USS Enterprise », précisent que le financement vient de la « Professor Sideshow Bob Foundation », et indiquent en corps de texte que « cet article est entièrement inventé ». Aucun chatbot ne s'en est aperçu malgré les « red flags » évident pourtant glissés dans la publication.