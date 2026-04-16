Doyenne des plateformes de jeu sur PC, Steam en est aussi l'incontestable numéro un, malgré quelques concurrentes intéressantes comme l'Epic Games Store ou GOG, l'ancienne Good Old Games.

Cette place de leader – loin devant ses rivales – n'empêche pas la plateforme d'évoluer. Au contraire même. Si Valve pourrait sans doute aller bien plus vite, elle met malgré tout un point d'honneur à garder plusieurs longueurs d'avance, en particulier pour la qualité de son client.

Ainsi, Steam rassemble des outils de discussion en temps réel, des portails de mods pour tous les jeux, des forums de discussion, de multiples outils de personnalisation, la possibilité d'enregistrer/publier ses vidéos de gameplay et un module de surveillance des performances de la machine.

Ce ne sont que quelques exemples des avantages du client sur la concurrence, mais d'autres sont encore à venir. Dernièrement, nous avons évoqué le cas de la publication de la configuration des usagers laissant une évaluation sur un jeu afin que l'on puisse mieux appréhender cet avis.