Le client Steam devrait être prochainement mis à jour afin d'intégrer un historique du prix des jeux sur les 30 derniers jours.
Toujours en évolution, le client Steam semble devoir connaître quelques mutations très intéressantes, même si – pour le moment – il ne s'agit encore que de possibles changements. Rien n'est encore officiel.
Le client Steam plus riche que la concurrence…
Doyenne des plateformes de jeu sur PC, Steam en est aussi l'incontestable numéro un, malgré quelques concurrentes intéressantes comme l'Epic Games Store ou GOG, l'ancienne Good Old Games.
Cette place de leader – loin devant ses rivales – n'empêche pas la plateforme d'évoluer. Au contraire même. Si Valve pourrait sans doute aller bien plus vite, elle met malgré tout un point d'honneur à garder plusieurs longueurs d'avance, en particulier pour la qualité de son client.
Ainsi, Steam rassemble des outils de discussion en temps réel, des portails de mods pour tous les jeux, des forums de discussion, de multiples outils de personnalisation, la possibilité d'enregistrer/publier ses vidéos de gameplay et un module de surveillance des performances de la machine.
Ce ne sont que quelques exemples des avantages du client sur la concurrence, mais d'autres sont encore à venir. Dernièrement, nous avons évoqué le cas de la publication de la configuration des usagers laissant une évaluation sur un jeu afin que l'on puisse mieux appréhender cet avis.
… devrait encore intégrer d'autres fonctions
Dans un futur proche, il se pourrait que Valve utilise les données récoltées – sur la base du volontariat – pour afficher une estimation des performances que l'on peut attendre sur sa propre machine.
Plus récemment encore, nos confrères de TechPowerUp ont noté la possible arrivée d'un outil permettant d'avoir un historique sur 30 jours du prix de chaque jeu. Comme les deux précédentes fonctionnalités, il ne s'agit encore que d'une hypothèse, d'un projet de travail.
Pour le coup, Valve n'est pas en avance et ne fait que reprendre une fonction déjà déployée, par exemple, sur la plateforme GOG. Celle-ci affiche donc le prix actuel du jeu, son éventuel niveau de promotion et le tarif le plus bas observé dans les 30 derniers jours.
Remarquez, ce genre d'outil n'a rien de vraiment remarquable. Sur Steam, de multiples solutions existent déjà comme Augmented Steam ou SteamDB. Elles ont d'ailleurs le bon goût d'aller bien plus loin que sur 30 jours : le prix est affiché avec un plus bas historique sans limite de durée. Reste maintenant à voir quand Steam va déployer ses dernières nouveautés et s'il ne s'agit que d'une première étape.