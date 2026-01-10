En effet, lors du CES 2026 qui vient de fermer ses portes à Las Vegas, la firme avait quelques petites choses à présenter et, notamment, une nouveauté côté cartes mères. Sans doute l'un des rares fabricants de mini-PC à dessiner ses propres cartes mères, Minisforum en distribue aussi quelques-uns pour de la vente au détail. Des cartes toujours au format mini-ITX. On ne se refait pas.

Ainsi, il est actuellement possible de choisir entre deux modèles – BD790i et BD795i SE – lesquels sont équipés d'un AMD Ryzen 9 7945HX ou d'un AMD Ryzen 9 7940HX. Mais un modèle autrement plus costaud a été repéré par nos confrères de TweakTown à l'occasion du CES 2026 de Las Vegas.