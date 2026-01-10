Si le nombre de cartes mères au format mini-ITX disponibles autorise pas mal de variété dans les PC compacts ainsi équipés, aucune carte n'est en mesure de rivaliser avec le niveau de performances de cette BD395i.
Connue pour ses mini-PC performants et plein d'astuce, Minisforum produit aussi ses propres cartes mères lesquelles n'ont généralement pas d'équivalent sur le marché. Cela semble devoir être le cas de cette première carte mini-ITX équipée d'un processeur Ryzen AI Max+ 395.
Des cartes mères mini-ITX performantes
Parmi les premiers fabricants à proposer un mini-PC à base de Ryzen AI Max+ 395, Minisforum n'est donc pas en reste et semble suffisamment convaincue par le surpuissant processeur d'AMD pour le décliner à d'autres produits.
En effet, lors du CES 2026 qui vient de fermer ses portes à Las Vegas, la firme avait quelques petites choses à présenter et, notamment, une nouveauté côté cartes mères. Sans doute l'un des rares fabricants de mini-PC à dessiner ses propres cartes mères, Minisforum en distribue aussi quelques-uns pour de la vente au détail. Des cartes toujours au format mini-ITX. On ne se refait pas.
Ainsi, il est actuellement possible de choisir entre deux modèles – BD790i et BD795i SE – lesquels sont équipés d'un AMD Ryzen 9 7945HX ou d'un AMD Ryzen 9 7940HX. Mais un modèle autrement plus costaud a été repéré par nos confrères de TweakTown à l'occasion du CES 2026 de Las Vegas.
La seule carte dotée d'un Ryzen AI Max+ 395
Sur son stand, Minisforum faisait effectivement la démonstration d'une carte mère baptisée la BD395i et si sa référence peut laisser entendre un modèle moins puissant, c'est tout le contraire.
En effet, ladite carte mère – toujours au format mini-ITX, 17 x 17 centimètres – est dotée du Ryzen AI Max+ 395, le plus puissant APU d'AMD. La bête dispose de 16 cœurs CPU en architecture Zen 5 et de pas moins de 40 unités de calcul GPU en architecture RDNA 3.5. Autant dire qu'avec de tels arguments, la puce est en mesure d'affronter toutes les situations.
Minisforum précise que sa carte mère peut être distribuée avec un maximum de 128 Go de mémoire vive LPDDR5X-8000 ce qui suppose une RAM intégrée et, de fait, non-extensible. Enfin, même si la partie GPU de la puce AMD est déjà très musclée, Minisforum intègre un port PCI Express Gen 5 x16 afin d'autoriser le branchement d'une carte graphique dédiée.
Si nos confrères ont pu voir la carte mère, ils ne donnent en revanche aucune précision quant à sa date de lancement ou à son prix de vente. Gageons qu'avec un tel équipement, elle ne sera pas donnée… surtout en version 128 Go de RAM.