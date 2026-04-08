Depuis une éternité, les joueurs PC ont l'habitude de consulter ce que l'on nomme les « configurations recommandées ». D'abord, simple indication du minimum pour que le jeu accepte de se lancer, elles se sont complexifiées.

Aujourd'hui, elles affichent de multiples informations pour savoir ce qu'il faut pour jouer en Full HD ou en 4K, détails graphiques sur faible, moyen ou élevé, avec ou sans ray tracing. Selon le cas, les précisions peuvent être très (trop ?) nombreuses, mais cela ne suffit toujours pas pour avoir une idée réelle de ce que le jeu en question pourra donner sur notre propre PC.

Cela fait déjà un petit moment que Valve travaille justement à améliorer cela. Dans l'optique de la sortie de sa Steam Machine, la marque fondée par Gabe Newell a déjà parlé d'instaurer le « Steam Machine Verified » lequel fonctionne comme le « Steam Deck Verified ». Deux certifications pour indiquer qu'un jeu tourne parfaitement sur ces machines.

Problème, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de configurations définies sans risque que celle du voisin soit différente. Pour les développeurs, il est donc assez aisé de dire que leur projet va ou non tourner correctement.