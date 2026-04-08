Le tampon « Steam Machine Verified » n'est pas encore d'actualité, que Valve veut déjà aller plus loin dans l'évaluation des performances des jeux.
Difficile, face à un nouveau jeu, de savoir avec précision comment il va tourner sur notre PC personnel. Bien sûr, on se réfère aux configurations de référence indiquées par les éditeurs, mais c'est souvent imprécis. Valve détient peut-être la solution.
Aller plus loin que les configurations recommandées
Depuis une éternité, les joueurs PC ont l'habitude de consulter ce que l'on nomme les « configurations recommandées ». D'abord, simple indication du minimum pour que le jeu accepte de se lancer, elles se sont complexifiées.
Aujourd'hui, elles affichent de multiples informations pour savoir ce qu'il faut pour jouer en Full HD ou en 4K, détails graphiques sur faible, moyen ou élevé, avec ou sans ray tracing. Selon le cas, les précisions peuvent être très (trop ?) nombreuses, mais cela ne suffit toujours pas pour avoir une idée réelle de ce que le jeu en question pourra donner sur notre propre PC.
Cela fait déjà un petit moment que Valve travaille justement à améliorer cela. Dans l'optique de la sortie de sa Steam Machine, la marque fondée par Gabe Newell a déjà parlé d'instaurer le « Steam Machine Verified » lequel fonctionne comme le « Steam Deck Verified ». Deux certifications pour indiquer qu'un jeu tourne parfaitement sur ces machines.
Problème, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de configurations définies sans risque que celle du voisin soit différente. Pour les développeurs, il est donc assez aisé de dire que leur projet va ou non tourner correctement.
Un indicateur basé sur des mesures réelles
Valve compte donc aller plus loin avec la mise en place de ce que l'on connaît actuellement sous le nom de FPS Estimator ou Framerate Estimator : un outil qui fait exactement ce pour quoi il a été baptisé.
L'idée est donc toute simple sur le principe : afficher une estimation du nombre d'images par seconde que l'on peut espérer avec son PC sur tel ou tel jeu. Pour ce faire, Valve compte sur la collecte d'informations techniques chez de très nombreux usagers, CPU, GPU, RAM… et les performances obtenues sur tous les jeux utilisés afin de pouvoir les réutiliser.
Comme toujours chez Valve, la collecte se fait sur la base du volontariat et la firme devrait s'en tenir à son principe d'anonymat des informations. Toutefois, les informations techniques seront bel et bien liées aux performances afin de pouvoir constituer une base de données conçue pour retourner des indications sur la compatibilité et les FPS que l'on peut attendre des jeux.
Pour l'heure, l'outil semble devoir se limiter aux machines sous SteamOS. Valve fait sans doute cela car le nombre de PC concernés est moins important, les configurations sans doute moins variées/disparates et la validation, de fait, plus simple à réaliser. Reste que pour le moment, rien n'a encore été officialisé par Valve et nous manquons donc d'éléments.
Nous n'avons aucune date de déploiement pour l'outil et nous ne savons ni quelle forme il prendra ni où il s'affichera dans l'interface Steam. Reste que l'idée est intéressante et va plus loin que ces configurations recommandées, toujours très approximatives.