Le vrai problème est ailleurs. Un badge « Verified » sur la fiche d'un jeu dans la boutique Steam, c'est un signal de confiance pour le joueur. Il sous-entend une expérience adaptée à l'usage prévu. Or, 30fps en 1080p suffisent pour l'obtenir. Et ce badge s'acquiert automatiquement si le jeu était déjà validé pour le Steam Deck, ce qui n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, la GabeCube étant présentée comme « 6 fois plus puissante » que la portable de 2022. Dès l'annonce en février, plusieurs membres de la communauté avaient pointé l'écart entre les performances promises et les capacités présumées du matériel. Ce mécanisme de certification ne fera pas taire les sceptiques. Il rappelle les débuts du programme Steam Deck Verified, lancé en 2022. Des titres affichaient le badge alors que l'expérience réelle était bien en dessous des attentes. Valve n'a visiblement pas changé d'approche.​