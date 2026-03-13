La Steam Machine arrive avec une promesse de 4K. Ce que Valve ne met pas en avant, c'est ce qu'elle demande vraiment aux développeurs. Et là, les chiffres changent radicalement.
En février 2026, Valve avait annoncé que « la majorité des jeux Steam tournent à 4K/60fps avec FSR sur Steam Machine ». Une affirmation accueillie avec scepticisme par la communauté, qui pointait les limites supposées du matériel embarqué. Pour comprendre ce décalage, il faut se pencher sur la conférence GDC tenue à San Francisco début mars 2026. Valve y a détaillé les conditions exactes de certification des jeux pour sa machine de salon. Les développeurs ont enfin une feuille de route. Elle dit tout sauf « 4K ».
Ce que Valve exige concrètement pour certifier un jeu
Pour décrocher le tampon « Steam Machine Verified », un jeu doit atteindre 1080p à 30fps en rendu natif . C'est le seuil plancher, sans upscaling ni compensation logicielle. Les exigences de compatibilité avec les manettes restent identiques à celles du Steam Deck. Surtout : un jeu déjà certifié pour la console portable est automatiquement certifié pour la Machine, sans test supplémentaire. Or, les deux appareils n'ont pas le même profil technique, ni le même usage. La Steam Deck tient dans la poche. La Steam Machine se branche sur un téléviseur de salon.
Lors de cette même conférence, Valve a aussi précisé les critères pour le Steam Frame, son casque VR. En mode autonome, les jeux VR doivent atteindre 90fps. Les contenus 2D, eux, doivent afficher 30fps à 720p. Sur ce point, le seuil retenu colle à la réalité du VR. Pour la Machine, le plancher de certification ressemble davantage à un standard portable qu'à un standard salon. Valve a également indiqué que les jeux devraient gérer le mode hors ligne, y compris au premier lancement. Ce n'est pas une exigence formelle pour la certification. Juste une recommandation. Pour l'instant. Valve a par ailleurs confirmé que le lancement de la Steam Machine en 2026 reste maintenu. La crise mondiale des composants mémoire avait pourtant repoussé ses délais initiaux.
Quand le badge « Verified » garantit moins que ce qu'on achète
La promesse du 4K/60fps repose entièrement sur le FSR, la technologie d'upscaling d'AMD. Valve le dit explicitement. Ce n'est pas une tromperie cachée. Sony et Microsoft procèdent exactement de même sur PS5 et Xbox Series X depuis des années. Le 4K natif reste l'exception sur les titres les plus exigeants. L'upscaling est la norme de l'industrie, et l'afficher comme argument de vente ne devrait surprendre personne.
Le vrai problème est ailleurs. Un badge « Verified » sur la fiche d'un jeu dans la boutique Steam, c'est un signal de confiance pour le joueur. Il sous-entend une expérience adaptée à l'usage prévu. Or, 30fps en 1080p suffisent pour l'obtenir. Et ce badge s'acquiert automatiquement si le jeu était déjà validé pour le Steam Deck, ce qui n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, la GabeCube étant présentée comme « 6 fois plus puissante » que la portable de 2022. Dès l'annonce en février, plusieurs membres de la communauté avaient pointé l'écart entre les performances promises et les capacités présumées du matériel. Ce mécanisme de certification ne fera pas taire les sceptiques. Il rappelle les débuts du programme Steam Deck Verified, lancé en 2022. Des titres affichaient le badge alors que l'expérience réelle était bien en dessous des attentes. Valve n'a visiblement pas changé d'approche.
