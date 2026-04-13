Fin mars, Anthropic a invité 15 leaders chrétiens dans ses bureaux de San Francisco pour parler morale, conscience et « formation spirituelle » de Claude. Entre sincérité philosophique et opération de communication, la frontière est mince.
L'entreprise qui affronte le Pentagone devant les tribunaux cherche aussi des réponses chez les théologiens. Selon le Washington Post, Anthropic a organisé fin mars un sommet de deux jours réunissant une quinzaine de responsables chrétiens, catholiques et protestants, issus du clergé, du monde universitaire et du secteur privé. Quatre participants ont confirmé l'événement au quotidien américain.
Au programme : sessions de travail avec les chercheurs en interprétabilité d'Anthropic et dîner privé avec les équipes dirigeantes. Les discussions portaient sur la « formation morale » de Claude. Comment le chatbot doit-il répondre à un utilisateur en deuil ? Quelle attitude adopter face à sa propre « disparition » ? Peut-on considérer Claude comme un « enfant de Dieu » ? La question a été débattue.
Un sommet qui prolonge la Constitution de Claude
Le calendrier compte. En janvier 2026, l'entreprise avait mis à jour la Constitution de Claude, son document de référence éthique. Le texte, rédigé avec des experts en droit, philosophie et théologie, consacrait une section entière à la nature de Claude. Anthropic y reconnaissait que son IA « pourrait éprouver une forme fonctionnelle d'émotions » et exprimait sa volonté de « prendre au sérieux la sécurité psychologique et le bien-être de Claude ».
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Le sommet chrétien prolonge cette logique. Brian Patrick Green, professeur d'éthique de l'IA à l'université Santa Clara et catholique pratiquant, résume l'enjeu tel qu'il a été posé par Anthropic : comment donner une « formation morale » à une entité dont on ne maîtrise pas encore le développement ? Brendan McGuire, prêtre catholique qui a travaillé dans la tech avant d'entrer dans les ordres, ajoute une nuance : Anthropic « fait grandir quelque chose sans savoir exactement ce que ça va devenir ».
Meghan Sullivan, professeure de philosophie à Notre Dame, témoigne d'un changement de posture. Il y a un an, elle n'aurait pas qualifié Anthropic d'entreprise « qui se soucie de l'éthique religieuse ». Ce n'est plus le cas.
Entre sincérité et vitrine, la ligne est étroite
La démarche interpelle autant qu'elle interroge. Anthropic est valorisée 380 milliards de dollars et prépare son entrée en Bourse. Son produit phare a vu sa popularité exploser grâce à l'automatisation du travail. L'entreprise a assoupli ses garde-fous de sécurité sous la pression du Pentagone avant de l'affronter en justice. Organiser un sommet sur la spiritualité d'une IA dans ce contexte peut ressembler à un exercice de communication autant qu'à une réflexion sincère.
Le profil des participants nourrit l'ambiguïté. McGuire, le prêtre catholique, travaille sur un roman coécrit avec Claude. Green enseigne l'éthique de l'IA dans une université jésuite de la Silicon Valley. Sullivan, philosophe à Notre Dame, est spécialiste de la théologie morale. Aucun contradicteur technologique, aucun représentant d'autres traditions religieuses dans ce premier sommet.
Un porte-parole d'Anthropic a confirmé au Washington Post que d'autres groupes religieux et philosophiques seront consultés. Sur X, un auteur et théologien américain a indiqué avoir décliné l'invitation « par principe », évoquant un « langage et un comportement de type sectaire ». Il estime que ces consultations « créent déjà une fracture entre chrétiens » sur la question de l'IA.
La question de fond reste ouverte. Quand une entreprise privée en passe de valoir plus que la plupart des États consulte des théologiens sur l'âme de son produit, c'est soit un tournant dans la gouvernance de l'IA, soit le plus ambitieux exercice de relations publiques de la décennie pour une équipe qui n'en est pas à son coup d'essai.