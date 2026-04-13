L'entreprise qui affronte le Pentagone devant les tribunaux cherche aussi des réponses chez les théologiens. Selon le Washington Post, Anthropic a organisé fin mars un sommet de deux jours réunissant une quinzaine de responsables chrétiens, catholiques et protestants, issus du clergé, du monde universitaire et du secteur privé. Quatre participants ont confirmé l'événement au quotidien américain.

Au programme : sessions de travail avec les chercheurs en interprétabilité d'Anthropic et dîner privé avec les équipes dirigeantes. Les discussions portaient sur la « formation morale » de Claude. Comment le chatbot doit-il répondre à un utilisateur en deuil ? Quelle attitude adopter face à sa propre « disparition » ? Peut-on considérer Claude comme un « enfant de Dieu » ? La question a été débattue.