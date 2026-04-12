Une étude publiée début 2026 dans la revue Collabra: Psychology par quatre chercheurs de l'Université d'Ottawa révèle que les emojis au travail ne sont pas neutres. Selon le contexte et le type d'emoji, ils peuvent sérieusement altérer la façon dont vos collègues vous perçoivent.
Erin L. Courtice, Megan Lawrence, Charles A. Collin et Isabelle Boutet ont soumis 243 participants à des messages professionnels simulés, avec ou sans emojis, en faisant varier le ton du message (positif, négatif, neutre), le type d'emoji (visage souriant, visage en colère, aucun) et le genre de l'expéditeur supposé. Les messages sans aucun emoji arrivent clairement en tête des préférences des cobayes, l'expéditeur y apparaissant plus compétent et professionnel. Pourtant les conclusions sont plus fines que le « arrêtez les emojis » repris par la presse anglophone.
Un emoji souriant ne sauve pas un mauvais message
Certes, un emoji souriant améliore la perception de compétence quand il accompagne un message positif ou neutre, mais n'apporte aucun avantage par rapport à un message sans emoji. Associé à un message négatif, il génère plutôt une impression de décalage qui nuit à la crédibilité de l'expéditeur.
Les emojis positifs n'adoucissent ni les mauvaises nouvelles ni les retours critiques, car ils peuvent créer un sentiment de malhonnêteté et de manque de sincérité.
Le choix des emojis testés, lui, appelle à la prudence dans l'interprétation. Les chercheurs ont volontairement limité leur sélection à deux emojis, un visage souriant et un visage en colère, pour minimiser la variabilité d'interprétation.
« Nous avons délibérément sélectionné ces émojis pour représenter la valence émotionnelle positive et négative, car ces expressions faciales simples et sans ambiguïté minimisent la variabilité d'interprétation, représentant des émotions positives et négatives claires » - Erin L. Courtice, auteure principale de l’étude et chercheuse à l’École de psychologie de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa
L'immense majorité des emojis échangés sur Slack ou Teams au quotidien, le pouce levé, le feu, les mains jointes, n'a donc volontairement pas été testée, comme les auteurs de l'étude le disent. Ils admettent d'ailleurs que la communication réelle en entreprise mobilise un répertoire bien plus large.
Il y a aussi une limite plus fondamentale. L'étude mesure des perceptions, pas des effets réels sur la performance ou l'issue d'une collaboration. Paraître légèrement moins compétent aux yeux d'un collègue après un message Slack avec un smiley est une chose. Être effectivement pénalisé professionnellement en est une autre, et les données collectées ne peuvent pas distinguer cette nuance.
Les perceptions de l'emoji varient aussi selon d'autres facteurs
Les femmes interrogées ont jugé les messages négatifs accompagnés d'emojis envoyés par d'autres femmes plus sévèrement que des messages équivalents envoyés par des hommes.
Il ne s'agit pas de dire que les emojis pénalisent uniquement les femmes, mais que la lecture d'un même symbole varie selon le genre de l'expéditeur et du destinataire. Ce phénomène concerne principalement le jugement d'« appropriateness », autrement dit le caractère jugé convenable du message, plutôt que la compétence perçue à proprement parler.
La culture, l'âge et le secteur d'activité pèsent eux aussi sur la perception, et un même emoji peut susciter des réactions opposées selon l'interlocuteur.
Erin L. Courtice, chercheuse principale estime qu'il faudra effectuer d'autres travaux pour examiner les emojis dans des conditions plus proches du travail réel, en scrutant leur effet sur la cohésion d'équipe et la résolution de conflits.
Pour l'heure, allez-vous oui ou non copier-coller 🍆 à votre manager pour lui signifier que vous avez très envie d'une bonne ratatouille au déjeuner ?