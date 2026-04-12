Certes, un emoji souriant améliore la perception de compétence quand il accompagne un message positif ou neutre, mais n'apporte aucun avantage par rapport à un message sans emoji. Associé à un message négatif, il génère plutôt une impression de décalage qui nuit à la crédibilité de l'expéditeur.

Les emojis positifs n'adoucissent ni les mauvaises nouvelles ni les retours critiques, car ils peuvent créer un sentiment de malhonnêteté et de manque de sincérité.

Le choix des emojis testés, lui, appelle à la prudence dans l'interprétation. Les chercheurs ont volontairement limité leur sélection à deux emojis, un visage souriant et un visage en colère, pour minimiser la variabilité d'interprétation.