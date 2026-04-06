Stormgate, le jeu de stratégie inspiré de StarCraft, perd son multijoueur fin avril. La cause : le rachat de son hébergeur par une société d'IA. Un cas d'école, mais pas celui qu'on croit.
L'industrie de l'IA a déjà fait grimper le prix des GPU, raréfié la mémoire et supprimé des postes. Cette fois, c'est un jeu vidéo qui en fait les frais. C'est un journaliste de PC Gamer qui a flairé l'orage : le studio Frost Giant a annoncé sur Discord la fermeture des modes multijoueur de Stormgate d'ici la fin du mois. La raison : Hathora, son prestataire d'orchestration de serveurs, a été racheté par Fireworks AI. La société pivote vers le calcul d'inférence pour modèles de langage et met fin à ses services de gaming.
Un rachat d'entreprise, pas un vol de serveurs
Le raccourci est tentant : l'IA « vole » les serveurs des joueurs. La réalité est plus prosaïque. Hathora ne fournissait pas de machines physiques à Frost Giant. L'entreprise opérait une couche d'orchestration, un logiciel qui gère l'allocation dynamique de serveurs de jeu à la demande. Fireworks AI n'a pas débranché des racks pour y brancher des GPU. L'entreprise a racheté une équipe et une technologie, puis décidé d'arrêter l'activité gaming pour concentrer ses ressources sur l'inférence IA.
Les serveurs de jeu multijoueur et les serveurs d'IA ne sont d'ailleurs pas interchangeables. Le gaming nécessite des machines optimisées pour la latence, avec des connexions réseau ultra-rapides entre joueurs. Le calcul IA dit « d'inférence » (celui qui permet au chatbots de prendre en compte vos requêtes et y répondre) demande des grappes de GPU spécialisées, conçues pour le calcul parallèle. On ne reconvertit pas l'un en l'autre d'un claquement de doigts. Le vrai problème n'est pas technique. Il est économique. L'IA paie mieux que le jeu vidéo. Quand une société comme Fireworks AI propose de racheter un prestataire gaming, c'est parce que le retour sur investissement y est supérieur. Le talent d'ingénierie et la propriété intellectuelle d'Hathora valent plus sur le marché de l'IA que dans le gaming indépendant.
Un jeu déjà fragilisé, un secteur qui devrait s'inquiéter
Stormgate n'était pas en grande forme avant ce coup de grâce. Développé par d'anciens cadres de Blizzard, financé par 35 millions de dollars de levées de fonds, le jeu affiche des avis « mixtes » sur Steam. Ses chiffres de joueurs simultanés sont tombés sous la barre des deux chiffres depuis décembre 2025. Le rachat d'Hathora aggrave une situation déjà critique. Frost Giant promet un mode hors ligne, mais le retour du multijoueur dépendra d'un nouveau partenaire d'hébergement. Autant dire que pour un jeu de stratégie en temps réel, c'est l'équivalent d'un arrêt cardiaque.
Stormgate n'est pas un cas isolé. Hathora hébergeait aussi Splitgate 2 et Predecessor. La question dépasse donc un seul titre en difficulté. Tant que l'infrastructure IA restera plus rentable que le gaming en ligne, les prestataires intermédiaires auront un choix rationnel à faire. Et, comme avec les cartes graphiques, il ne sera pas en faveur des joueurs.
Stormgate ne meurt pas parce que l'IA lui a pris ses serveurs. Il meurt parce que, dans l'économie actuelle, héberger des parties de RTS rapporte moins que faire tourner des modèles de langage.