Le raccourci est tentant : l'IA « vole » les serveurs des joueurs. La réalité est plus prosaïque. Hathora ne fournissait pas de machines physiques à Frost Giant. L'entreprise opérait une couche d'orchestration, un logiciel qui gère l'allocation dynamique de serveurs de jeu à la demande. Fireworks AI n'a pas débranché des racks pour y brancher des GPU. L'entreprise a racheté une équipe et une technologie, puis décidé d'arrêter l'activité gaming pour concentrer ses ressources sur l'inférence IA.

Les serveurs de jeu multijoueur et les serveurs d'IA ne sont d'ailleurs pas interchangeables. Le gaming nécessite des machines optimisées pour la latence, avec des connexions réseau ultra-rapides entre joueurs. Le calcul IA dit « d'inférence » (celui qui permet au chatbots de prendre en compte vos requêtes et y répondre) demande des grappes de GPU spécialisées, conçues pour le calcul parallèle. On ne reconvertit pas l'un en l'autre d'un claquement de doigts. Le vrai problème n'est pas technique. Il est économique. L'IA paie mieux que le jeu vidéo. Quand une société comme Fireworks AI propose de racheter un prestataire gaming, c'est parce que le retour sur investissement y est supérieur. Le talent d'ingénierie et la propriété intellectuelle d'Hathora valent plus sur le marché de l'IA que dans le gaming indépendant.