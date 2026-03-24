Jensen Huang serait-il un brin trop enthousiaste ? C'est fort possible. L'emblématique patron de NVIDIA a annoncé sans trembler que nous avions atteint la fameuse intelligence artificielle générale (AGI). On fait le point.
Il s'agit du « Graal » dans la filière de l'IA : un stade auquel une machine devient capable de comprendre, d'apprendre et d'exécuter n'importe quelle tâche cognitive humaine. Contrairement aux IA spécialisées que nous utilisons aujourd'hui, une AGI ferait preuve d'une polyvalence et d'une autonomie totales, égalant ou dépassant nos propres capacités de raisonnement.
Pour beaucoup, c'est même le point de bascule qui pourrait redéfinir l'économie mondiale, la recherche scientifique et même la structure de nos sociétés. Mais ce terme divise aussi les géants de la Silicon Valley : certains estiment que nous sommes tout proches, quand d'autres tempèrent et affirment que l'industrie est encore loin du compte. Et puis, il y a Jensen Huang.
OpenClaw, l'AGI ?
Dans un podcast diffusé ce 23 mars, l'informaticien Lex Fridman a invité le P.-D.G. Durant leur discussion, il définit l'AGI comme un système d'IA capable de « faire, en substance, votre travail », c'est-à-dire de créer, de développer et de diriger une entreprise technologique prospère évaluée à plus d'1 milliard de dollars.
Il lui demande ensuite quand cette technologie deviendra réalité selon lui. Et Huang n'y va pas par quatre chemins : « Je pense que c'est maintenant. Je pense que nous avons atteint l'AGI », lance-t-il. D'après le dirigeant, OpenClaw en est l'exemple parfait. Ce projet open-source propose des agents IA capables de fonctionner de manière totalement autonome pour le compte d'un utilisateur.
Il imagine ainsi un futur proche où ces entités numériques pourraient créer des influenceurs virtuels ou gérer des applications sociales « sorties de nulle part » avec un succès instantané.
Huang tempère
« Cette déclaration va susciter beaucoup d'enthousiasme », réagit Fridman. De quoi freiner les ardeurs de Jensen Huang, qui a ensuite tenu à nuancer ses propos. « Beaucoup de gens utilisent [ces agents] pendant quelques mois, puis l'intérêt finit par mourir », tempère-t-il. Selon lui, les chances que des agents autonomes parviennent aujourd'hui à bâtir une entreprise de l'envergure de NVIDIA sont de « 0 % ».
Mais ce n'est pas la première fois que l'entrepreneur se lance dans des déclarations euphoriques par rapport à l'IA. À contre-courant de nombreux experts, il a récemment expliqué que la technologie créerait plus d'emplois qu'elle n'en supprimerait.
Son engouement n'est pas surprenant : NVIDIA est le cœur battant de l'écosystème de l'IA. Si l'effervescence autour des modèles s'épuise, alors l'entreprise risquerait de voir son insolente croissance s'essouffler. Elle pourrait même vaciller. Un scénario que Jensen Huang tente d'écarter par tous les moyens.