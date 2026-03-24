Pour beaucoup, c'est même le point de bascule qui pourrait redéfinir l'économie mondiale, la recherche scientifique et même la structure de nos sociétés. Mais ce terme divise aussi les géants de la Silicon Valley : certains estiment que nous sommes tout proches, quand d'autres tempèrent et affirment que l'industrie est encore loin du compte. Et puis, il y a Jensen Huang.