La télévision des Simpson fait partie de ces objets fictifs que tout le monde reconnaît immédiatement. Posée au milieu du salon de la famille jaune la plus célèbre de la télévision, elle accompagne depuis plus de trente ans les soirées d’Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie. Un passionné vient justement de lui donner vie… dans le monde réel.
À l’aide d’une imprimante 3D et d’un Raspberry Pi, il a recréé une version miniature et entièrement fonctionnelle de cette télévision culte. Le résultat, partagé sur Reddit, mêle nostalgie, bricolage et informatique embarquée.
Une télévision miniature qui fonctionne comme un vrai poste
Le projet a été partagé sur Reddit par un utilisateur qui se fait appeler adrury. L’idée : reproduire la télévision emblématique de la famille Simpson sous la forme d’un petit objet physique, fidèle à l’esthétique de la série, mais capable de fonctionner comme un véritable appareil.
Le boîtier a été conçu et imprimé en 3D afin de reprendre la silhouette caractéristique de la télévision vue dans le salon de la familel Simpsons. À l’intérieur, on trouve un écran HDMI au format 4:3, un choix assumé pour coller à l’image des premières saisons de la série.
Mais la partie la plus intéressante se cache derrière la façade : un Raspberry Pi 4B alimente l’ensemble. Ce mini-ordinateur permet de diffuser en continu les épisodes des onze premières saisons des Simpsons, répartis sur plusieurs chaînes virtuelles.
L’expérience va même plus loin que la simple lecture vidéo. Lorsque l’on change de chaîne, la télévision affiche une animation de "statique" inspirée de celles que l’on voit dans la série, renforçant l’illusion d’un véritable petit téléviseur analogique.
Un objet rétro… qui cache aussi une petite console de jeu
Le projet ne se limite pas à regarder les aventures d’Homer et de sa famille. Le créateur a ajouté un mode "Game", accessible via un interrupteur placé à l’arrière de l’appareil.
Dans cette configuration, le Raspberry Pi transforme la mini-télévision en machine de rétro-gaming capable d’émuler des consoles et des jeux anciens, à la manière d'une Recalbox. De quoi profiter d’une expérience très "années 90", parfaitement en phase avec le look du petit téléviseur.
Les commandes physiques participent également au charme de l’objet. Deux boutons rotatifs permettent de gérer le volume et les chaînes, avec une fonction "push" pour couper le son ou éteindre l’écran. Un détail qui renforce encore l’impression d’utiliser une vraie télévision miniature.
Ce type de projet illustre bien ce que permettent aujourd’hui l’impression 3D et les micro-ordinateurs comme le Raspberry Pi. Entre bricolage numérique, nostalgie et culture pop, certains passionnés parviennent à transformer une simple idée en objet parfaitement fonctionnel… et terriblement attachant.