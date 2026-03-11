Le projet a été partagé sur Reddit par un utilisateur qui se fait appeler adrury. L’idée : reproduire la télévision emblématique de la famille Simpson sous la forme d’un petit objet physique, fidèle à l’esthétique de la série, mais capable de fonctionner comme un véritable appareil.



Le boîtier a été conçu et imprimé en 3D afin de reprendre la silhouette caractéristique de la télévision vue dans le salon de la familel Simpsons. À l’intérieur, on trouve un écran HDMI au format 4:3, un choix assumé pour coller à l’image des premières saisons de la série.