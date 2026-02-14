Techniquement, le tour de force est réel. Le bricoleur n'a pas simplement installé l'OS sur le matériel d'origine — ce qui aurait été impossible vu l'architecture. Il a greffé un Raspberry Pi 5 capable d'émuler un environnement Pentium II avec 256 Mo de RAM via une machine virtuelle. Le tout est logé dans une coque imprimée en 3D beige, hommage esthétique aux tours PC jaunies de notre enfance. Le plus beau ? Ça fonctionne. Un clic sur une icône old-school lance un exécutable qui, via les broches GPIO du Pi, ordonne physiquement aux résistances de chauffer.

Espérons juste que le pare-feu soit activé, sinon votre tartine pourrait bien subir sa première cyberattaque avant d'être beurrée.