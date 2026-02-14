Vous trouviez les frigos connectés ridicules ? Attendez de voir ce grille-pain. Il ne se contente pas de dorer vos tartines, il le fait avec l'instabilité légendaire d'un système d'exploitation vieux de presque trente ans.
On pensait avoir tout vu en matière de "hacks" inutiles, de Doom tournant sur un test de grossesse à Skyrim sur une enceinte connectée. Mais un youtubeur a décidé que votre petit-déjeuner manquait cruellement d'écrans bleus de la mort.
Un Pentium II dans la cuisine
Derrière ce projet improbable se cache le vidéaste « Throaty Mumbo ». Son point de départ n'est pas une vieille ferraille, mais un "Revolution Cooking", ces grille-pains dits intelligents vendus une fortune pour afficher une horloge sur un écran tactile. L'objectif ? Remplacer l'interface aseptisée du constructeur par l'expérience authentique de Windows 98 SE.
Techniquement, le tour de force est réel. Le bricoleur n'a pas simplement installé l'OS sur le matériel d'origine — ce qui aurait été impossible vu l'architecture. Il a greffé un Raspberry Pi 5 capable d'émuler un environnement Pentium II avec 256 Mo de RAM via une machine virtuelle. Le tout est logé dans une coque imprimée en 3D beige, hommage esthétique aux tours PC jaunies de notre enfance. Le plus beau ? Ça fonctionne. Un clic sur une icône old-school lance un exécutable qui, via les broches GPIO du Pi, ordonne physiquement aux résistances de chauffer.
Espérons juste que le pare-feu soit activé, sinon votre tartine pourrait bien subir sa première cyberattaque avant d'être beurrée.