Parfois, au détour d'innombrables benchs/configurations/réinstallations, les testeurs de matériels se laissent aller à des expériences… étonnantes.
Voilà sans aucun doute LA démonstration technique ayant le moins d'intérêt de ces dernières semaines, voire de ces dernières années. Vous connaissez le jeu événement d'Elctronic Arts, Battlefield 6 ? Vous connaissez les blocs CPU des kits de watercooling ? Je pense que vous avez compris la suite…
Battlefield 6 sur un écran 2,1 pouces. Vraiment ?
Au travers d'une courte séquence vidéo d'à peine 30 secondes, les petits malins de chez All Around PC ont illustré à quel point la technique peut conduire à des choses sans aucun intérêt.
En effet, Arian Krasniqi s'est amusé à filmer son collègue Tim Metzger alors que celui-ci était en plein « travail » sur des tests OLED ou de kits de watercooling, on ne sait plus très bien. L'important est ailleurs et vous l'aurez déjà compris : Tim Metzger a effectivement détourné de son usage « normal » l'écran présent sur le bloc CPU du kit MSI MPG CoreLiquid P13.
Ce kit de watercooling – l'un des plus costauds de la marque taiwanaise – a la particularité de disposer d'un véritable écran 2,1 pouces sur le bloc CPU. Plus fort, cet écran est identifié par Windows 11 comme un second périphérique d'affichage et il est donc capable d'afficher à peu près n'importe quoi.
Un véritable écran secondaire en 480 x 480
Comme pour le prouver – ou simplement pour faire un peu le buzz, ce qui a fort bien marché – nos confrères ont donc décidé de faire passer Battlefield 6 et… d'essayer d'y jouer via le minuscule écran.
Notez la précaution oratoire « essayer d'y jouer » car il faut reconnaître que malgré une définition de 480 x 480 – pas si mal pour un si petit écran – la diagonale de la dalle IPS est évidemment trop réduite pour que le jeu soit ne serait-ce que vaguement jouable.
Reste qu'au-delà de cette expérience, l'écran du bloc CPU du MSI MPG CoreLiquid P13 permet de faire passer à peu près n'importe quoi puisque comme vous pouvez le voir dans la capture ci-dessus, diffusée par nos confrères de VideoCardz, le MSI Center permet pas mal de fantaisies :
- surveillance du matériel,
- affichage d'une vidéo,
- affichage de l'heure,
- ou affichage étendu, une option très ouverte.