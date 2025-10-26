Au travers d'une courte séquence vidéo d'à peine 30 secondes, les petits malins de chez All Around PC ont illustré à quel point la technique peut conduire à des choses sans aucun intérêt.

En effet, Arian Krasniqi s'est amusé à filmer son collègue Tim Metzger alors que celui-ci était en plein « travail » sur des tests OLED ou de kits de watercooling, on ne sait plus très bien. L'important est ailleurs et vous l'aurez déjà compris : Tim Metzger a effectivement détourné de son usage « normal » l'écran présent sur le bloc CPU du kit MSI MPG CoreLiquid P13.

Ce kit de watercooling – l'un des plus costauds de la marque taiwanaise – a la particularité de disposer d'un véritable écran 2,1 pouces sur le bloc CPU. Plus fort, cet écran est identifié par Windows 11 comme un second périphérique d'affichage et il est donc capable d'afficher à peu près n'importe quoi.