« À partir de minuit le 16 mars 2026, Oppo ajustera les prix de certains de ses produits déjà lancés afin de continuer à garantir une excellente qualité de produit et une bonne expérience utilisateur » indique la marque chinoise.

Actuellement, les produits concernés par cette hausse de prix incluent les séries Oppo A, K et les smartphones OnePlus. Selon toute vraisemblance, c'est l'intégralité de la gamme OnePlus qui sera donc concernée. Il faudra toutefois patienter encore quelques jours pour connaitre l'ampleur de cette augmentation.

À l'heure actuelle, les séries haut de gamme Oppo Find, Reno et Oppo Pad ne sont pas concernées, la marque ayant visiblement davantage de marge de manœuvre sur ces dernières. Une transparence louable de la part de la marque chinoise, qui assume clairement une hausse des tarifs de ses smartphones pour lui permettre de rester dans la course.