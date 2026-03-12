La marque chinoise Oppo vient d'annoncer officiellement une hausse des tarifs de ses smartphones (ainsi que ceux de la gamme OnePlus) à compter du 16 mars prochain. Pour l'heure, ce sont principalement les téléphones d'entrée et de milieu de gamme qui sont concernés.
La « crise de la RAM » continue d'inquiéter le secteur high-tech (et les utilisateurs), et avec l'explosion des coûts des composants, certains constructeurs n'hésitent pas à augmenter d'ores et déjà les tarifs de divers produits actuellement disponibles en boutiques.
Oppo (avec OnePlus) confirme des hausses de prix dès ce 16 mars
C'est le cas de la marque chinoise Oppo, qui a déclaré officiellement qu’elle ajusterait ses prix après avoir évalué la hausse des coûts de plusieurs composants clés utilisés dans ses smartphones. Il est important de souligner que les ajustements signalés sont pour l'heure destinés à la Chine, et qu'on ne sait pas encore comment sera répercutée cette hausse de prix en France (et ailleurs).
« À partir de minuit le 16 mars 2026, Oppo ajustera les prix de certains de ses produits déjà lancés afin de continuer à garantir une excellente qualité de produit et une bonne expérience utilisateur » indique la marque chinoise.
Actuellement, les produits concernés par cette hausse de prix incluent les séries Oppo A, K et les smartphones OnePlus. Selon toute vraisemblance, c'est l'intégralité de la gamme OnePlus qui sera donc concernée. Il faudra toutefois patienter encore quelques jours pour connaitre l'ampleur de cette augmentation.
À l'heure actuelle, les séries haut de gamme Oppo Find, Reno et Oppo Pad ne sont pas concernées, la marque ayant visiblement davantage de marge de manœuvre sur ces dernières. Une transparence louable de la part de la marque chinoise, qui assume clairement une hausse des tarifs de ses smartphones pour lui permettre de rester dans la course.
De nombreux acteurs high-tech concernés
En fin d'année dernière, c'est la fondation Raspberry qui confirmait une première augmentation de ses tarifs, avant de procéder à une seconde hausse des prix il y a quelques semaines.
Du côté du gaming, la hausse des prix des composants pourrait tout à fait avoir des répercussions sur les prix de vente des consoles déjà disponibles sur le marché. Il n'est pas exclu de voir, à terme, les prix des actuelles PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 augmenter de manière plus ou moins considérable.
Récemment, c'est la ROG Xbox Ally qui a vu son tarif exploser au Japon, avec un prix de vente d’environ 1 110 dollars désormais sur l'archipel, soit une hausse de près de 200 dollars donc par rapport à son prix de vente initial.