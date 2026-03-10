En décembre 2025, Apple avait tenté de calmer le jeu. La firme avait proposé au Bundeskartellamt, l'autorité fédérale de la concurrence, plusieurs ajustements à son dispositif ATT. Au menu : des fenêtres de consentement au libellé plus neutre et un processus simplifié pour les développeurs.

Trois mois plus tard, la réponse des acteurs du secteur est sans appel. La Fédération allemande de la publicité, l'Association des industries de marque et plusieurs agences média ont cosigné un courrier commun. Leur verdict : ces modifications ne changent rien au problème de fond. Apple resterait, selon eux, le « gardien des données ». La firme continuerait de décider seule qui accède aux informations publicitaires, et selon quelles conditions.

Ces organisations demandent au régulateur de rejeter les propositions d'Apple et de lui infliger une amende. Le risque financier est considérable : le droit allemand prévoit des sanctions pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel. Pour Apple, cela représenterait plusieurs dizaines de milliards de dollars. Des campagnes de pression intenses s'exercent déjà des deux côtés pour peser sur l'issue de cette procédure.