Il y a quelques jours à peine, YggTorrent disparaissait brutalement d’Internet. La plateforme, considérée comme l’un des plus importants trackers BitTorrent francophones, a été victime d’une intrusion revendiquée par un pirate se présentant sous le pseudonyme Gr0lum.

Selon les informations rendues publiques après l’attaque, l’assaillant est parvenu à accéder aux systèmes internes du site. Il affirme avoir extrait plusieurs gigaoctets de données avant de supprimer les contenus stockés sur l’infrastructure. Les quatre serveurs utilisés par la plateforme auraient ensuite été vidés puis détruits, rendant le service inutilisable.

Dans la foulée, une archive d’environ 11 Go contenant une partie de ces données a été diffusée en ligne.