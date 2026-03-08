La disparition soudaine de YggTorrent, provoquée par une attaque informatique interne, semblait avoir scellé le sort du principal site de torrents francophone. Pourtant, un compte à rebours apparu sur la page officielle suggère désormais qu’un retour pourrait être en préparation.
Il y a quelques jours à peine, YggTorrent disparaissait brutalement d’Internet. La plateforme, considérée comme l’un des plus importants trackers BitTorrent francophones, a été victime d’une intrusion revendiquée par un pirate se présentant sous le pseudonyme Gr0lum.
Selon les informations rendues publiques après l’attaque, l’assaillant est parvenu à accéder aux systèmes internes du site. Il affirme avoir extrait plusieurs gigaoctets de données avant de supprimer les contenus stockés sur l’infrastructure. Les quatre serveurs utilisés par la plateforme auraient ensuite été vidés puis détruits, rendant le service inutilisable.
Dans la foulée, une archive d’environ 11 Go contenant une partie de ces données a été diffusée en ligne.
Un compte à rebours annonce un possible retour de YggTorrent… mais sous quelle forme ?
Alors que la disparition de YggTorrent semblait actée, la page officielle du service affiche désormais un message inattendu. Les visiteurs y découvrent un compte à rebours accompagné d’une phrase explicite : « Ygg, le retour est imminent ».
Le message promet également une nouvelle version du site présentée comme « plus rapide » et « plus sûre ». Les administrateurs évoquent aussi des données « intactes », alors même que la destruction des serveurs avait été annoncée après l’attaque.
Autre détail visible sur la page : la mention latine « Non omnis moriar », que l’on peut traduire par « Je ne mourrai pas entièrement ». Une formule qui semble annoncer une volonté de relancer le projet malgré les événements récents.
Aucun élément n’a toutefois été fourni pour expliquer comment la plateforme pourrait être reconstruite ni à partir de quelles données.
Une communauté ébranlée après l’attaque et la fuite de données
Si YggTorrent devait effectivement réapparaître, le site retrouverait une communauté déjà ébranlée par les événements récents. L’attaque a exposé une partie de l’infrastructure et de l’organisation interne de la plateforme, suscitant de nombreuses discussions dans la communauté.
La fuite de données diffusée après l’intrusion contient notamment des éléments liés au fonctionnement du site et à son administration. Ces révélations interviennent dans un climat déjà tendu, certaines évolutions du service étant contestées par une partie des utilisateurs.
Parmi les sujets régulièrement évoqués figurait la présence d’abonnements payants, une pratique contestée par une partie de la communauté sur une plateforme historiquement associée au partage de fichiers via BitTorrent.
Une chose est sûre, la disparition brutale du site, suivie de la diffusion de données internes, a mis un coup d’arrêt à l’activité de l’un des trackers BitTorrent les plus fréquentés dans l’espace francophone. Reste désormais à voir si le compte à rebours affiché sur la page officielle débouchera réellement sur un retour du site. Affaire à suivre.
À toutes fins utiles
On vous le rappelle souvent chez Clubic et on continuera de le faire.
Il est tout à fait interdit de télécharger des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle sans l’autorisation des titulaires de ces droits. Clubic recommande expressément aux utilisateurs de son site et aux tiers de respecter scrupuleusement ces droits ; étant rappelé qu’en France la violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de 300 000 euros d’amende et de 3 ans d'emprisonnement (art. L. 335-2 s. CPI) et qu’il existe également des sanctions spécifiques en cas de contournement de mesures techniques de protection (art. L. 335-3-1 et L.335-3-2 CPI).
En outre, le titulaire de l’abonnement à internet doit veiller à l’usage licite de sa connexion, sauf à s’exposer au risque de contravention de négligence caractérisée sanctionnée par une peine d’amende de 1 500 € pour les personnes physiques. En cas d’utilisation d’un logiciel P2P pour télécharger ou mettre à disposition des œuvres protégées par le droit d’auteur, sans autorisation, le titulaire de la connexion à internet pourra être destinataire de recommandations de l’Arcom et, en cas de constats répétés, être poursuivi sur le fondement de la contravention de négligence caractérisée.