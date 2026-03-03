Avec la reprise de Warner Bros par Paramount, un nouveau mastodonte pourra naître. Un mastodonte qui va faire de l'ombre à Netflix.
La bataille pour la reprise de Warner Bros a finalement accouché d'un vainqueur inattendu, avec Paramount qui a raflé la mise, alors que Netflix a pendant presque tout le processus été considéré comme le grand favori. Et cette réussite pourrait bien donner naissance à un nouveau monstre du streaming vidéo.
Un nouveau service issu de la fusion de HBO Max et de Paramount+ arrive
Parmi les actifs rachetés par Paramount avec Warner Bros, la grande plateforme de streaming HBO Max, qui possède notamment les franchises Games of Thrones ou Harry Potter. Une grande plateforme de streaming, qui côtoiera celle que possède déjà l'entreprise de David Ellison, à savoir Paramount+. Et l'on parle ici de deux plateformes qui vont fusionner.
« Nous pensons que cette offre combinée, compte tenu de la quantité de contenu et de nos capacités techniques, nous permettra véritablement de rivaliser avec les acteurs les plus importants du secteur » a expliqué David Ellison à l'occasion d'une réunion des investisseurs, organisée afin de discuter des détails de la fusion.
Un service dont la taille ne sera pas si lointaine de Netflix
« Comme nous l'avons dit, nous prévoyons de regrouper les deux services, ce qui nous donne aujourd'hui un peu plus de 200 millions d'abonnés directs » a-t-il ajouté, dans des propos qui ont été rapportés par le journal Variety. Avec un tel niveau pour le nombre d'abonnés, la nouvelle plateforme se placerait au plus haut dans son secteur, à peu près au niveau d'Amazon Prime Video.
Seul Netflix est clairement encore au-dessus, avec environ 300 millions d'abonnés. Autant dire que le géant, qui a abandonné le dossier Warner Bros, va devoir gérer à l'avenir, au-delà de l'échec de ses plans, un nouveau concurrent d'envergure.