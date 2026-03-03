Parmi les actifs rachetés par Paramount avec Warner Bros, la grande plateforme de streaming HBO Max, qui possède notamment les franchises Games of Thrones ou Harry Potter. Une grande plateforme de streaming, qui côtoiera celle que possède déjà l'entreprise de David Ellison, à savoir Paramount+. Et l'on parle ici de deux plateformes qui vont fusionner.

« Nous pensons que cette offre combinée, compte tenu de la quantité de contenu et de nos capacités techniques, nous permettra véritablement de rivaliser avec les acteurs les plus importants du secteur » a expliqué David Ellison à l'occasion d'une réunion des investisseurs, organisée afin de discuter des détails de la fusion.