La face avant adopte une approche minimaliste : un large écran tactile occupe l’essentiel de la surface, surmonté d’une caméra frontale et d’un module photo standard, façon Google Pixel. L’ensemble mise sur une conception épurée, où chaque millimètre semble avoir été optimisé pour atteindre cette silhouette particulièrement élancée.

Mais la véritable originalité du concept se niche à l’arrière. On y retrouve plusieurs connecteurs dédiés, pensés pour accueillir des accessoires clipsables venant enrichir les fonctionnalités du smartphone.