Au Mobile World Congress de Barcelone, la marque Tecno a levé le voile sur un smartphone modulaire ultra-fin, accompagné de nombreux accessoires magnétiques.
Un smartphone « à la carte », voilà la promesse du nouveau concept-phone mis au point par la marque Tecno. L'objectif est simple : proposer un smartphone ultra-fin, doté des fonctionnalités « de base », et auquel on peut venir greffer en toute simplicité divers accessoires pour en gonfler les compétences.
Un smartphone ultra-fin de 4,9 mm qui mise sur la modularité
Avec son nouveau concept, Tecno frappe fort en dévoilant un smartphone affichant une épaisseur record de seulement 4,9 mm. À titre de comparaison, l’appareil se montre encore plus fin que les iPhone Air et autres Galaxy S25 Edge, régulièrement cités comme références en matière de finesse (quand bien même le marché a quant à lui bien du mal à convaincre les acheteurs).
La face avant adopte une approche minimaliste : un large écran tactile occupe l’essentiel de la surface, surmonté d’une caméra frontale et d’un module photo standard, façon Google Pixel. L’ensemble mise sur une conception épurée, où chaque millimètre semble avoir été optimisé pour atteindre cette silhouette particulièrement élancée.
Mais la véritable originalité du concept se niche à l’arrière. On y retrouve plusieurs connecteurs dédiés, pensés pour accueillir des accessoires clipsables venant enrichir les fonctionnalités du smartphone.
Des accessoires aimantés pour décupler les usages
L’un des points forts de ce concept réside en effet dans son système de modules magnétiques. Nul besoin de compétences techniques : les différents accessoires viennent simplement se fixer aux broches d’alimentation via un système d’aimants, garantissant une installation rapide et intuitive.
Au total, une dizaine d’accessoires sont envisagés par Tecno. Les utilisateurs pourraient ainsi ajouter une batterie supplémentaire pour prolonger l’autonomie, un module photo fisheye, une caméra façon action cam, un porte-cartes, un module équipé d’une antenne dépliable ou encore une manette dédiée au jeu mobile.
Les amateurs de photographie ne sont pas en reste, avec la promesse d’un imposant téléobjectif capable d’offrir un zoom x20. Un accessoire spectaculaire, mais qui aurait pour effet de tripler le poids de l’appareil, venant inévitablement rompre avec la philosophie d’extrême légèreté du produit.
Reste un compromis de taille : pour atteindre une telle finesse, le concept fait l’impasse sur tout port USB. Une concession technique qui conditionne la prouesse d’ingénierie, mais qui rendrait en l’état toute commercialisation délicate, notamment au regard des contraintes réglementaires actuelles.