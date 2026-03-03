Un internaute affirme que son PC a été mis à jour automatiquement, alors qu'il avait refusé toutes les autres propositions de Microsoft.
Un utilisateur de Windows 10 a exprimé sa colère sur Reddit après avoir découvert que son ordinateur avait apparemment été mis à jour vers Windows 11 sans qu'il ait donné son accord. Selon son témoignage, l'installation se serait déclenchée pendant une absence de trente minutes seulement.
De multiples sollicitations avant la mise à jour
Dans son message publié sur Reddit, l'utilisateur explique avoir été confronté depuis plusieurs semaines à des notifications récurrentes l'invitant à passer à Windows 11.
À chaque fois, il affirme avoir refusé la proposition. Il décrit une situation devenue de plus en plus insistante, avec des fenêtres surgissantes apparaissant de manière fréquente et des boutons d'installation positionnés à proximité immédiate des options d'arrêt et de redémarrage du système. En somme, une sorte de forcing de Microsoft.
Le jour de l'incident, l'utilisateur a laissé son ordinateur allumé le temps d'aller prendre une douche. À son retour, la mise à niveau vers Windows 11 était en cours d'installation. Découvrant ensuite l'interface modifiée du nouveau système.
La fin du suppose de Windows 10 en cause ?
Cette situation s'inscrit dans un contexte particulier. Le support officiel de Windows 10 a pris fin en octobre 2025. Depuis cette date, seuls les utilisateurs inscrits au programme de mises à jour de sécurité étendues, un service payant, continuent de recevoir des correctifs de sécurité. Pour les autres, le passage à Windows 11 reste la seule option permettant de bénéficier d'un système encore pris en charge par Microsoft.
Comment limiter les mises à jour automatiques ?
Pour les utilisateurs qui souhaitent garder le contrôle sur les mises à jour de leur système, plusieurs options techniques sont envisageables. L'activation du mode "connexion limitée" dans les paramètres de l'adaptateur réseau Wi-Fi permet de restreindre les téléchargements automatiques.
Il est également possible de désactiver le service Windows Update dans les paramètres système.
Ces manipulations comportent néanmoins des risques. Un ordinateur qui ne reçoit plus de correctifs de sécurité devient progressivement plus vulnérable aux menaces en ligne, en particulier pour les personnes qui utilisent leur machine quotidiennement pour naviguer sur Internet. Le choix de retarder ou de bloquer les mises à jour doit donc être fait en connaissance de cause.