Dans son message publié sur Reddit, l'utilisateur explique avoir été confronté depuis plusieurs semaines à des notifications récurrentes l'invitant à passer à Windows 11.

À chaque fois, il affirme avoir refusé la proposition. Il décrit une situation devenue de plus en plus insistante, avec des fenêtres surgissantes apparaissant de manière fréquente et des boutons d'installation positionnés à proximité immédiate des options d'arrêt et de redémarrage du système. En somme, une sorte de forcing de Microsoft.