Présenté au MWC 2026, le Tbot de TCL est un socle capable de transformer la montre connectée des enfants en petit robot de bureau. Encore au stade de concept, il vise à prolonger l’expérience de la montre à la maison grâce à l’IA.
Et si la montre connectée de votre enfant ne restait pas simplement posée sur un chargeur une fois retirée du poignet ? Avec Tbot, TCL imagine un socle magnétique dédiée à sa Kids Watch qui lui donne une nouvelle forme et un nouveau rôle. Une fois installée dessus, la montre devient un petit compagnon de bureau animé par l’intelligence artificielle. Présenté au MWC 2026, le dispositif vise à assurer une continuité entre l’usage extérieur de la montre et la vie à la maison. L’objectif affiché est d’accompagner les enfants dans leurs routines quotidiennes tout en rassurant les parents. À ce stade, Tbot reste un concept illustrant les ambitions de TCL dans l’IA et la connectivité.
La montre de vos enfants devient un robot qui leur raconte des histoires le soir
Tbot adopte un design magnétique destiné à maintenir la montre en place et à assurer une charge stable. L’idée est on ne peut plus simple et maligne : au lieu de reposer sur un support classique, la montre s’intègre à une base qui lui permet de prendre l’apparence d’un petit robot posé sur un bureau. Ce dernier est compatible avec la Kids Watch, comme celle développée en partenariat avec Bouygues Telecom et que nous avions testé il y a quelques mois.
L'écran devient les yeux du robot, une petite caméra sur le socle permet de le suivre dans ses mouvements et un haut-parleur est intégré pour lui parler durant l'utilisation.
Une fois transformée, la montre devient un assistant intelligent capable d’aider les enfants à structurer leur journée. On peut mettre en place un réveil le matin ou des alarmes pour se coucher à la bonne heure, ou encore des minuteurs d'étude pour faire ses devoirs.
Le dispositif est également présenté comme un compagnon de sommeil. Il pourrait raconter des histoires adaptées à l’âge de l’enfant afin de favoriser une routine du coucher plus calme, tout en maintenant une présence rassurante dans la chambre.
Un dispositif mignon tout plein, mais TCL reste prudente quant à l'utilisation de l'IA
Au-delà des routines quotidiennes, Tbot est envisagé comme un partenaire d’apprentissage. Grâce à l’intelligence artificielle, il pourrait accompagner les enfants dans la découverte de sujets qui les intéressent avec des contenus adaptés à leur âge. TCL reste prudente sur les cas d'usage afin d'éviter les erreurs et les hallucinations de l'IA, notamment à destination des plus petits.
Le concept inclut d'ailleurs, et c'est heureux, une dimension parentale. TCL mentionne des notifications et alertes configurables permettant aux parents de rester informés, lorsque ces fonctions sont activées et jugées appropriées.
La marque précise que le développement de Tbot s’effectue dans le respect des lois et réglementations applicables. Les fonctionnalités d’IA seraient utilisées uniquement avec autorisation, afin de garantir le contrôle parental. Pour l’heure, TCL Tbot demeure un concept mais qui a généré de nombreux retours positifs, suffisamment pour peut-être la voir arriver dès cette année dans les chambres de votre petit dernier.