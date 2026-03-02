Tbot adopte un design magnétique destiné à maintenir la montre en place et à assurer une charge stable. L’idée est on ne peut plus simple et maligne : au lieu de reposer sur un support classique, la montre s’intègre à une base qui lui permet de prendre l’apparence d’un petit robot posé sur un bureau. Ce dernier est compatible avec la Kids Watch, comme celle développée en partenariat avec Bouygues Telecom et que nous avions testé il y a quelques mois.

L'écran devient les yeux du robot, une petite caméra sur le socle permet de le suivre dans ses mouvements et un haut-parleur est intégré pour lui parler durant l'utilisation.

Une fois transformée, la montre devient un assistant intelligent capable d’aider les enfants à structurer leur journée. On peut mettre en place un réveil le matin ou des alarmes pour se coucher à la bonne heure, ou encore des minuteurs d'étude pour faire ses devoirs.

Le dispositif est également présenté comme un compagnon de sommeil. Il pourrait raconter des histoires adaptées à l’âge de l’enfant afin de favoriser une routine du coucher plus calme, tout en maintenant une présence rassurante dans la chambre.