TCL a profité du MWC 2026 pour élargir son catalogue audio avec un produit inattendu. Les nouveaux CrystalClip s’attaquent au segment des écouteurs à oreille ouverte, un marché en pleine croissance, en misant autant sur le confort que sur le style.
À côté de son TBOT tout mignon, TCL a également présenté ses premiers écouteurs open-ear. Le constructeur ne s'est toutefois pas contenté d'ouvrir le champ sur cette catégorie de produit, il propose aussi une édition spéciale ornée de cristaux Swarovski, transformant ces écouteurs en véritable accessoire de mode, le tout à un tarif qui reste contenu.
Un design ouvert pensé pour le quotidien
Avec les CrystalClip, TCL adopte une architecture open-ear reposant sur la conduction aérienne. Comme nous l'avons déjà vu, par exemple avec notre test des Shokz OpenFit Pro, le but est simplement de laisser le conduit auditif libre pour conserver une conscience de l’environnement, que ce soit en ville, au bureau ou pendant une séance de sport.
Chez TCL, chaque écouteur ne pèse que 5,5 grammes et s’appuie sur un arceau flexible en alliage à mémoire de forme (à base de titane), pensé pour épouser l’oreille sans se détendre. TCL annonce une force de serrage de 43 g, validée en laboratoire, afin d’assurer stabilité et confort sur la durée. Les CrystalClip sont certifiés IPX4 pour résister aux éclaboussures.
Côté audio, la marque évoque un driver dynamique à double aimantation, un rendu spatial 3D et une réduction de bruit ENC à double micro pour les appels. Comme souvent dans ce type de format, il faudra juger sur pièce la profondeur des basses et la gestion des fuites sonores.
Une version Swarovski pour jouer la carte lifestyle
TCL a aussi montré une édition un peu spéciale, et c'est avec celle-ci que la marque cherche réellement à se distinguer. Elle intègre un accessoire détachable orné de cristaux Swarovski, pensé comme un élément de style à part entière. L’accessoire peut être porté avec les écouteurs ou séparément.
Pour le reste, les CrystalClip embarquent le Bluetooth 5.4, avec connexion multipoint, et jusqu’à 36 heures d’autonomie avec le boîtier. TCL met aussi en avant des fonctions intelligentes, dont l’accès aux assistants vocaux, ainsi que des fonctions de traduction en temps réel lorsqu’ils sont associés à des smartphones TCL compatibles.
La version standard sera commercialisée dès mars au prix public conseillé de 79 €. L’édition Swarovski est attendue au deuxième trimestre 2026 à 149 €.