Avec les CrystalClip, TCL adopte une architecture open-ear reposant sur la conduction aérienne. Comme nous l'avons déjà vu, par exemple avec notre test des Shokz OpenFit Pro, le but est simplement de laisser le conduit auditif libre pour conserver une conscience de l’environnement, que ce soit en ville, au bureau ou pendant une séance de sport.



Chez TCL, chaque écouteur ne pèse que 5,5 grammes et s’appuie sur un arceau flexible en alliage à mémoire de forme (à base de titane), pensé pour épouser l’oreille sans se détendre. TCL annonce une force de serrage de 43 g, validée en laboratoire, afin d’assurer stabilité et confort sur la durée. Les CrystalClip sont certifiés IPX4 pour résister aux éclaboussures.