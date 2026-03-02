+22 points en 60 jours. Si ces chiffres sont exacts, Windows 11 vient de signer la migration la plus rapide de l'histoire de Microsoft. Reste une question : sont-ils fiables ?
En décembre 2025, Windows 11 plafonnait autour de 50 % de parts de marché sur les PC sous Windows, selon StatCounter. Fin février 2026, ce chiffre atteindrait 72,57 %. Cette progression fulgurante interpelle autant qu'elle interroge. Aucune annonce majeure de Microsoft ou des fabricants de PC ne la justifie à ce stade.
Windows 11 à 72,57 % de parts de marché : que disent vraiment les chiffres de StatCounter
Les données de février 2026 montrent une accélération en deux temps. En janvier, Windows 11 est passé de 50,73 % à 62,41 %, soit presque 12 points d'un coup. En février, rebelote : nouveau bond de 10 points pour culminer à 72,57 %.
En miroir, Windows 10 dégringole. Sa part est tombée de 35,77 % à 26,45 % sur le seul mois de février. Cette dynamique touche plusieurs régions. L'Europe, les États-Unis, l'Inde et le Royaume-Uni affichent tous des gains massifs.
La fin du support officiel de Windows 10, intervenue le 14 octobre 2025, produit visiblement ses effets. Le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) reste toutefois actif pour les particuliers jusqu'en octobre prochain. Les entreprises, elles, disposent d'un délai supplémentaire de quelques années.
Microsoft avait d'ailleurs confirmé fin janvier que Windows 11 avait franchi le cap du milliard d'utilisateurs. Un seuil atteint plus vite que pour Windows 10, malgré les critiques récurrentes de la communauté.
Pourquoi ces chiffres d'adoption de Windows 11 méritent un sérieux bémol
Deux hausses consécutives de 10 points sans événement déclencheur : voilà qui est suffisamment inhabituel pour justifier un pas de recul. Pas de campagne promotionnelle massive. Pas de vague de PC neufs en quantité anormale. Pas d'obligation légale non plus.
Et StatCounter a un passif. Le service a récemment publié une hausse aberrante de la part de Windows 7, corrigée quelques semaines après. La source elle-même invite à la prudence. Ses données reposent sur un panel de sites web, et Microsoft refuse toujours de fournir ses propres chiffres détaillés. Contrairement à Apple, qui publie régulièrement la ventilation de ses systèmes d'exploitation.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Cela ne signifie pas que la tendance est fictive. L'adoption de Windows 11 accélère, c'est certain. La fin de vie de Windows 10 pousse mécaniquement des millions d'utilisateurs vers la mise à niveau. Microsoft prépare d'ailleurs déjà la version 27H2, censée unifier les architectures ARM et x86. Et même la concurrence de distributions Linux comme Zorin OS, dopée par la fin de Windows 10, n'a pas freiné la dynamique.
Mais entre une tendance réelle et un chiffre au centième près, il y a une marge. Prendre 72,57 % pour argent comptant reviendrait à oublier que StatCounter corrige régulièrement ses propres erreurs.Windows 11 gagne du terrain, oui, mais avant de sabrer le champagne, attendez la prochaine mise à jour des données. À la rédac, on ne manquera pas de revenir dessus.