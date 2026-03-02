Les données de février 2026 montrent une accélération en deux temps. En janvier, Windows 11 est passé de 50,73 % à 62,41 %, soit presque 12 points d'un coup. En février, rebelote : nouveau bond de 10 points pour culminer à 72,57 %.

En miroir, Windows 10 dégringole. Sa part est tombée de 35,77 % à 26,45 % sur le seul mois de février. Cette dynamique touche plusieurs régions. L'Europe, les États-Unis, l'Inde et le Royaume-Uni affichent tous des gains massifs.

La fin du support officiel de Windows 10, intervenue le 14 octobre 2025, produit visiblement ses effets. Le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) reste toutefois actif pour les particuliers jusqu'en octobre prochain. Les entreprises, elles, disposent d'un délai supplémentaire de quelques années.