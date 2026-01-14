Zorin OS 18 passe les 2 millions de téléchargements en 3 mois, merci Windows 10 !

Trois mois après son lancement, Zorin OS 18 vient de franchir les 2 millions de téléchargements. La distribution GNU/Linux profite pleinement de la fin de support de Windows 10, avec les trois quarts de ses nouveaux utilisateurs en provenance directe de l'écosystème Microsoft.
Le 14 octobre 2025, Microsoft a officiellement mis un terme au support de Windows 10. Zorin OS a choisi cette date symbolique pour déployer sa version 18. Et, le pari est gagné ! L'équipe derrière la distribution annonce désormais 2 millions de téléchargements en moins de trois mois, avec 75% des nouveaux arrivants venant de Windows 10 et Windows 11.
Windows 10 pousse des millions d'utilisateurs vers Linux
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En novembre dernier, nous rapportions que Zorin OS 18 avait enregistré plus de 1 million de téléchargements. Au bout de 48h seulement, dont 100 000 internautes avaient déjà téléchargé la distribution, dont 72% provenaient d'utilisateurs Windows. Trois mois plus tard, la dynamique se confirme. La distribution se positionne comme l'une des alternatives Linux les plus téléchargées de 2026.
Cette migration s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la fin du support de Windows 10 concerne un parc estimé à 240 millions de PC jugés incompatibles avec Windows 11. Ces machines, souvent encore fonctionnelles, ne répondent pas aux exigences de Microsoft, notamment le TPM 2.0. Au lieu d'investir dans un nouveau matériel, de nombreux utilisateurs font le choix de Linux. Le système Zorin OS fonctionne sur des configurations légères et avec une interface personnalisable, laquelle peut parfaitement imiter Windows afin de faciliter la transition.
La distribution intègre Wine dans sa dernière mouture, ce qui permet donc de faire tourner ces applications Windows "indispensables" directement sous Linux. Et bien sûr, l'absence de télémétrie intrusive et de publicités intégrées séduit forcément les utilisateurs lassés par les choix de Microsoft. Sans parler de l'intégration croissante de fonctionnalités d'intelligence artificielle avec Copilot qui s'empare toujours plus du système.
Le phénomène Zorin OS symbolise-t-il une forte croissance de Linux cette année ? De son côté, Steam rapporte que Linux représente désormais 3,58% des installations sur sa plateforme, une hausse de 0,38% sur les derniers mois.