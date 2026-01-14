Zorin OS 18 passe les 2 millions de téléchargements en 3 mois, merci Windows 10 !

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En novembre dernier, nous rapportions que Zorin OS 18 avait enregistré plus de 1 million de téléchargements. Au bout de 48h seulement, dont 100 000 internautes avaient déjà téléchargé la distribution, dont 72% provenaient d'utilisateurs Windows. Trois mois plus tard, la dynamique se confirme. La distribution se positionne comme l'une des alternatives Linux les plus téléchargées de 2026.

Cette migration s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la fin du support de Windows 10 concerne un parc estimé à 240 millions de PC jugés incompatibles avec Windows 11. Ces machines, souvent encore fonctionnelles, ne répondent pas aux exigences de Microsoft, notamment le TPM 2.0. Au lieu d'investir dans un nouveau matériel, de nombreux utilisateurs font le choix de Linux. Le système Zorin OS fonctionne sur des configurations légères et avec une interface personnalisable, laquelle peut parfaitement imiter Windows afin de faciliter la transition.