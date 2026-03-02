Vexée et humiliée de voir son IA insultée, Microsoft met le feu à sa communauté

Vexée de voir son IA tournée en ridicule, Microsoft a décidé de censurer le mot "Microslop" sur son serveur Discord officiel dédié à Copilot. Mais la manœuvre a rapidement tourné au vinaigre.
Microsoft a beau multiplier ses efforts pour imposer Copilot, rien n'y fait, les utilisateurs n'en veulent pas. Début janvier, le PDG de l'entreprise, Satya Nadella, a publié un billet de blog décrivant 2026 comme une année charnière pour l'IA. C'était la goutte de trop. En quelques heures, le terme "Microslop" devenait viral sur X, Reddit et Facebook. Cette contraction de Microsoft et "slop", désignant les contenus IA de mauvaise qualité inondant le web, colle à la peau de l'éditeur. Et ce weekend, la firme de Redmond a amplifié le bad buzz en tentant de reprendre la main, au moins là où c'est encore possible : sur son propre terrain.
Les internautes défient un filtre de modération
Plusieurs internautes ont remarqué un nouveau filtre appliqué sur le Discord officiel de Copilot. Ce dernier bloque automatiquement le terme "Microslop" avec un message de modération uniquement visible à l'expéditeur. Windows Latest, qui rapporte l'information, précise que cette notification indique que son contenu a été bloqué, car jugé "inapproprié" par les règles du serveur.
Ce type de filtre par mot-clé est plutôt courant dans les espaces Discord gérés par des marques. L'idée est de bloquer tout message contenant un terme ciblé, afin d'éviter que les fils de discussion officiels - annonces, support, retours utilisateurs - ne se transforment en défouloir. Généralement, une entreprise peut par exemple bloquer les noms de ses principaux concurrents. Sur le papier, rien d'anormal.
Seulement les utilisateurs ont commencé à vouloir provoquer la modération. Ils se sont mis à tester le filtre avec des variantes, notamment "Microsl0p". Ces versions ont facilement passé la modération automatisée. Ce jeu du chat et de la souris entre modérateurs et internautes aurait pu en rester là. Mais, Microsoft a perdu patience.
Microsoft perd patience
Ce qui aurait pu rester une anecdote de modération a rapidement dégénéré. Les comptes dont les messages contenaient "Microslop" ont d'abord été bannis. Puis, face à la multiplication des tentatives de contournement, les modérateurs ont jeté l'éponge : ils ont verrouillé l'ensemble du serveur.
Concrètement, plusieurs canaux affichent désormais un historique masqué et des permissions de publication désactivées, et ce, pour l'ensemble des utilisateurs. Cette mise en quarantaine d'un serveur Discord peut se justifier pour stopper une escalade, mais ici elle pénalise l'ensemble de la communauté, pas seulement les quelques trolls.
L'omniprésence de Copilot dans les produits Microsoft et l'intégration forcée au sein de Windows 11 n'ont pas fini d'être critiquées et Microsoft va devoir trouver le moyen de convaincre tout le monde.
