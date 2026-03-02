Vexée et humiliée de voir son IA insultée, Microsoft met le feu à sa communauté

Plusieurs internautes ont remarqué un nouveau filtre appliqué sur le Discord officiel de Copilot. Ce dernier bloque automatiquement le terme "Microslop" avec un message de modération uniquement visible à l'expéditeur. Windows Latest, qui rapporte l'information, précise que cette notification indique que son contenu a été bloqué, car jugé "inapproprié" par les règles du serveur.

Ce type de filtre par mot-clé est plutôt courant dans les espaces Discord gérés par des marques. L'idée est de bloquer tout message contenant un terme ciblé, afin d'éviter que les fils de discussion officiels - annonces, support, retours utilisateurs - ne se transforment en défouloir. Généralement, une entreprise peut par exemple bloquer les noms de ses principaux concurrents. Sur le papier, rien d'anormal.