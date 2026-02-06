Les chiffres donnent le tournis et dessinent une mécanique implacable. Sur l'année écoulée, Microsoft a passé au crible 14,8 milliards d'éléments — textes, images, vidéos. Ce n'est pas une faute de frappe. De cette pêche au chalut numérique, l'IA a remonté 368 millions de contenus jugés toxiques ou contraires aux règles. Le détail est tout aussi instructif : 150 millions d'abus de plateforme, 62 millions de vulgarités et 51 millions de contenus liés à la nudité ont été évaporés.​​

Ce qui frappe, c'est la méthode. Contrairement à la modération classique qui réagit à un signalement (la fameuse méthode réactive), Microsoft privilégie désormais l'approche proactive. En clair, l'IA scanne et sanctionne avant même qu'un autre joueur ne soit offensé. Les signalements manuels des utilisateurs ne pèsent plus grand-chose dans la balance : à peine 39 millions de rapports humains, dont moins de 10% ont abouti à une sanction. La machine travaille seule, et elle a la main lourde : 97% des dossiers traités l'ont été par des systèmes automatisés.