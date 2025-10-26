Votre nouvel assistant de jeu vous promet monts et merveilles, mais aurait-il les yeux qui traînent ? Microsoft jure que non, assurant que Gaming Copilot ne se sert pas de vos exploits pour muscler son intelligence artificielle.
La rumeur a vite enflé dans les chaumières : et si l'assistant de jeu de Windows 11 était un compagnon un peu trop curieux ? Tout est parti d'un joueur à l'œil vif qui aurait surpris l'outil en flagrant délit d'indiscrétion. Dans un climat déjà tendu par les souvenirs de la fonctionnalité Recall, il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres.
Une capture d'écran qui divise la communauté
Face à la bronca, Microsoft a sorti les rames pour rassurer sa communauté. La version officielle est simple : oui, Copilot jette un œil à votre écran, mais seulement quand vous le sifflez. L'idée serait de comprendre ce qui se passe dans votre partie pour vous donner un coup de main pertinent. Ces captures d'écran, nous dit-on, ne sont ni gardées ni utilisées pour l'entraînement des algorithmes.
Mais le diable, comme souvent, se cache dans les détails… et les paramètres par défaut. Car si les images sont supposément éphémères, vos conversations avec l'assistant, elles, peuvent bel et bien servir à l'améliorer. Cette collecte est activée d'office, à moins d'aller fouiller dans les options pour dire « non merci ». Une subtilité qui a de quoi faire froncer les sourcils, surtout quand la formulation des réglages manque de clarté.
Heureusement, il est possible de reprendre la main. Une petite virée dans les paramètres de la barre de jeu Xbox permet de désactiver les options de formation basées sur vos conversations. Il faut admettre que l'idée d'un copilote capable de nous guider en pleine action est séduisante, d'autant qu'il s'intègre plutôt bien à l'écosystème Xbox. Une petite concession pour les plus inquiets, qui se demandent si le jeu en vaut vraiment la chandelle, surtout si cela se paie par une légère baisse de fluidité.