Face à la bronca, Microsoft a sorti les rames pour rassurer sa communauté. La version officielle est simple : oui, Copilot jette un œil à votre écran, mais seulement quand vous le sifflez. L'idée serait de comprendre ce qui se passe dans votre partie pour vous donner un coup de main pertinent. Ces captures d'écran, nous dit-on, ne sont ni gardées ni utilisées pour l'entraînement des algorithmes.

Mais le diable, comme souvent, se cache dans les détails… et les paramètres par défaut. Car si les images sont supposément éphémères, vos conversations avec l'assistant, elles, peuvent bel et bien servir à l'améliorer. Cette collecte est activée d'office, à moins d'aller fouiller dans les options pour dire « non merci ». Une subtilité qui a de quoi faire froncer les sourcils, surtout quand la formulation des réglages manque de clarté.

Heureusement, il est possible de reprendre la main. Une petite virée dans les paramètres de la barre de jeu Xbox permet de désactiver les options de formation basées sur vos conversations. Il faut admettre que l'idée d'un copilote capable de nous guider en pleine action est séduisante, d'autant qu'il s'intègre plutôt bien à l'écosystème Xbox. Une petite concession pour les plus inquiets, qui se demandent si le jeu en vaut vraiment la chandelle, surtout si cela se paie par une légère baisse de fluidité.