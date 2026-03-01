Dans leur message publié sur Telegram, les membres de LAPSUS$ soulignent qu'Eiffage est cotée en bourse et affiche 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, un chiffre réel, confirmé par les résultats annuels du groupe publiés le 24 février. Les pirates s'en servent pour justifier leur ciblage, en affirmant que la société "ne se soucie pas de la sécurité des données". La publication vient alimenter leur "wall of shame", une liste publique de victimes destinée à exercer une pression maximale.

Ce n'est pas la première fois que LAPSUS$ vise une entreprise française : nous rapportions en janvier 2026, qu'ENI avait confirmé une cyberattaque revendiquée par le même groupe, exposant les données de milliers de clients professionnels.