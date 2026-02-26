Ce n'est donc pas la première décision récente de ce type prise par le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique. Faisons un petit retour en arrière, le 2 mars 2022, lorsque RT France, la chaîne d'info russe, fut la première à être bannie des écrans français. Trois ans plus tard, en mars 2025, l'ARCOM s'attaquait à deux autres chaînes russes, STS et Kanal 5, en ordonnant à l'opérateur satellitaire Eutelsat de couper leur diffusion. Leur point commun étaient d'être contrôlées par un groupe russe dont l'Union européenne a gelé les avoirs.