Garmin déploie une importante mise à jour logicielle pour ses montres connectées. Suivi du matériel, nouveaux plans d’entraînement et outils santé enrichis sont au programme.
Comme tous les trimestres, Garmin fait évoluer l’expérience de ses utilisateurs via une mise à jour logicielle d’envergure. Celle de février 2026 concerne de nombreux modèles récents et ajoute des fonctions axées aussi bien sur la performance sportive que sur le suivi de la santé au quotidien. Faisons le tour du propriétaire, et des nouvelles fonctions qui vont vous aider à améliorer votre performance, mais aussi votre santé et la qualité de votre sommeil.
Votre Garmin vous indique quand il est temps de changer de chaussures
Garmin renforce d’abord la gestion de l’équipement utilisé pendant les activités. Jusqu’ici limité au suivi du kilométrage d’une paire de chaussures, le système s’étend désormais à davantage de catégories : skis, composants de vélo ou encore fauteuils roulants peuvent être enregistrés dans l’application Garmin Connect.
Il devient possible de regrouper plusieurs équipements dans une même collection et de les associer automatiquement à une activité donnée, comme des chaussures de ski ou les équipements de votre vélo. Lorsque vous démarrez une de ces activités, vous pourrez aussi consulter directement depuis votre montre l’usure estimée d’un équipement grâce à une barre de progression, et savoir quand les remplacer afin d'éviter une perte de performances, ou pire encore une blessure.
Garmin intègre par ailleurs une base de données pour retrouver plus facilement des modèles précis de chaussures ou de vélos, simplifiant la saisie et le suivi des statistiques comme la distance ou les heures d’utilisation.
Un nouvel indicateur pour améliorer votre sommeil et vos heures de coucher
La mise à jour introduit également un planificateur de parcours pour préparer une course avec des temps de passage, des points de ravitaillement ou des phases de repos. Les adeptes d’ultra-trail ou de longues distances pourront ainsi anticiper leur stratégie directement depuis Garmin Connect avant de retrouver ces informations sur leur montre compatible.
Du côté des plans d’entraînement, Garmin Coach s’ouvre davantage au fitness avec des programmes combinant cardio à intensité variable et, en option, renforcement musculaire. Une nouvelle fonction permet aussi d’enchaîner plusieurs disciplines au sein d’une même session sans devoir enregistrer des activités séparées.
Garmin n'en oublie pas la santé avec l'ajout d'un indicateur d’alignement du sommeil. L’objectif est d’évaluer la cohérence des horaires de coucher et de lever avec le rythme circadien. Les utilisateurs peuvent également noter certains comportements, comme la consommation de caféine ou d’alcool, et analyser leur impact sur le stress, la variabilité de la fréquence cardiaque ou la qualité du repos.
Enfin, la mise à jour apporte des scores en direct pour suivre en temps réel vos équipes préférées, des alertes vocales pour les cyclistes équipés d’un radar Garmin Varia et des options d’accessibilité renforcées.
Le déploiement est prévu progressivement dans les prochaines semaines. Pour la compatibilité, pas de soucis, la majeure partie des montres récentes est concernée par cette mise à jour, comme la Forerunner 970 que nous avions testé récemment.