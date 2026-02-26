La mise à jour introduit également un planificateur de parcours pour préparer une course avec des temps de passage, des points de ravitaillement ou des phases de repos. Les adeptes d’ultra-trail ou de longues distances pourront ainsi anticiper leur stratégie directement depuis Garmin Connect avant de retrouver ces informations sur leur montre compatible.

Du côté des plans d’entraînement, Garmin Coach s’ouvre davantage au fitness avec des programmes combinant cardio à intensité variable et, en option, renforcement musculaire. Une nouvelle fonction permet aussi d’enchaîner plusieurs disciplines au sein d’une même session sans devoir enregistrer des activités séparées.

Garmin n'en oublie pas la santé avec l'ajout d'un indicateur d’alignement du sommeil. L’objectif est d’évaluer la cohérence des horaires de coucher et de lever avec le rythme circadien. Les utilisateurs peuvent également noter certains comportements, comme la consommation de caféine ou d’alcool, et analyser leur impact sur le stress, la variabilité de la fréquence cardiaque ou la qualité du repos.

Enfin, la mise à jour apporte des scores en direct pour suivre en temps réel vos équipes préférées, des alertes vocales pour les cyclistes équipés d’un radar Garmin Varia et des options d’accessibilité renforcées.

Le déploiement est prévu progressivement dans les prochaines semaines. Pour la compatibilité, pas de soucis, la majeure partie des montres récentes est concernée par cette mise à jour, comme la Forerunner 970 que nous avions testé récemment.