Surxrat V5 propose deux formules à paiement unique. Le "Reseller Plan" à 200 000 (en monnaie locale) permet de générer jusqu'à 3 builds du malware par jour. Le "Partner Plan" à 500 000 monte à 10 builds quotidiens et autorise la création d'un réseau de revendeurs, une façon pour l'opérateur de déléguer la diffusion tout en gardant la main sur l'infrastructure. En janvier 2026, le canal recensait 1 318 comptes actifs et les analystes de Cyble ont identifié plus de 180 variantes distinctes.

Sur le plan de la collecte de données, Surxrat est particulièrement exhaustif. Il intercepte les SMS, les journaux d'appels, la liste de contacts, l'historique de navigation, les notifications, le contenu du presse-papiers et les données du compte Gmail. Il remonte aussi la localisation GPS, les informations sur les antennes cellulaires à proximité et l'historique des réseaux Wi-Fi. Ces données permettent aux attaquants de récupérer des codes à usage unique, pour, par exemple, valider des connexions ou des paiements. Ils peuvent également dresser un profil complet de la victime avant de lancer des opérations de fraude secondaires.