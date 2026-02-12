ZeroDayRAT : voilà sans doute le plus dangereux spyware jamais créé pour iOS et Android

On y retrouve aussi un module de vol crypto qui scanne les applications de portefeuilles comme MetaMask, Trust Wallet, Binance et Coinbase. Il récupère les identifiants et les soldes, puis injecte dans le presse-papiers l'adresse de l'attaquant. Les transferts sortants sont ainsi redirigés à l'insu de la victime. Un second module cible les applications bancaires et de paiement (Google Pay, Apple Pay, PayPal) via des attaques par overlay pour capturer les identifiants.

Face à un tel arsenal, iVerify qualifie ZeroDayRAT de "kit de compromission mobile complet", comparable à des outils qui nécessitaient jusqu'à présent des investissements étatiques ou du développement sur mesure. Reste à savoir quand Apple et Google combleront les vulnérabilités exploitées par ce spyware.