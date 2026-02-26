Au cœur du dispositif on trouve GRIDTIDE, un backdoor - autrement dit une porte dérobée - développé en langage C. Ce programme est capable d'exécuter des commandes à distance et de transférer des fichiers depuis ou vers les machines infectées.

GRIDTIDE ne passe pas par un serveur de contrôle classique pour recevoir ses instructions. Il interroge directement un fichier tableur hébergé sur Google Sheets via l'API officielle du service. Oui, il s'agit bien de la même interface utilisée par n'importe quelle application légitime. Le trafic malveillant se fond dans les échanges ordinaires avec les serveurs Google, ce qui le rend donc difficile à détecter par les outils de surveillance réseau habituels.

La cellule A1 du tableur recevait les commandes des attaquants, tandis que la cellule V1 stockait les métadonnées de la machine infectée. On y retrouvait nom d'utilisateur, le système d'exploitation, l'adresse IP. Les données sont encodées en base64 URL-safe, un format illisible sans décodage préalable.

GRIDTIDE a été retrouvé sur des systèmes hébergeant des données très sensibles - noms complets, numéros de téléphone, dates de naissance, numéros d'identité nationale et d'électeur. C'est e qui a mis la puce à l'oreille des experts. Il s'agit là de données qu'un opérateur télécom ou une administration conserve sur ses utilisateurs ou ses citoyens. Elles permettent d'identifier et de suivre des individus précis, ce qui oriente clairement la campagne vers l'espionnage ciblé de personnes plutôt que vers le simple vol de données financières. GRIDTIDE aurait donc permis de surveiller des individus bien spécifiques, comme des dissidents, activistes ou cibles d'espionnage traditionnel.