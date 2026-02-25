Nebula propose enfin un peu d'innovation dans le monde des vidéoprojecteurs. Annoncés à l'IFA, les P1i, P1 et X1 Pro étonnent par leur conception disruptive, et pour le dernier, aussi par son prix.
Anker annonce, via sa marque Soundcore, trois nouveaux vidéoprojecteurs de la gamme Nebula. Les P1i, P1 et X1 Pro couvrent quasiment tous les usages, d'un vidéoprojecteur classique de salon à un modèle sur roulettes à transporter, aux fonctionnalités étonnantes. Ils intègrent tous les trois une interface Google TV.
Nebula P1i : format compact et enceintes orientables
Le P1i est le modèle le plus portable et le plus accessible de la gamme. Son principal élément distinctif réside dans ses deux enceintes orientables de 10 watts chacune, conçues pour diriger le son vers les spectateurs indépendamment de l'emplacement du projecteur dans la pièce.
L'appareil affiche une luminosité de 380 lumens ANSI, avec une définition Full HD (1080p). Il offre via sa technologie IEA 3.0, une correction du trapèze, un évitement des obstacles, une mise au point automatique et un ajustement automatique de l'écran.
Le Nebula P1i sera disponible début avril, sur le site de Soundcore et Amazon, au prix de 369,99€.
Nebula P1 : des enceintes détachables pour élargir la scène sonore
Ce projecteur Full HD (1080p) offre une luminosité de 650 lumens ANSI, une caractéristique qui le destine prioritairement à des environnements sombres. Il peut projeter une image jusqu’à 180 pouces et dispose d'un support pivotant intégré permettant une inclinaison à 130 degrés.
L'innovation de ce Nebula P1 réside dans ses deux haut-parleurs de 10 watts. Ces derniers sont amovibles et communiquent avec l'unité de projection en Bluetooth. Ce qui permet à l'utilisateur de les placer librement dans l'espace de visionnage. Ces enceintes possèdent leur propre batterie, offrant une autonomie annoncée de 20 heures, tandis que le projecteur lui-même nécessite une alimentation secteur ou une batterie externe.
Le boîtier principal est certifié IP33 pour la résistance à l'humidité, tandis que les enceintes détachables sont certifiées IP54.
Le Nebula P1 est d'ores et déjà disponible sur le site de Soundcore et Amazon, au prix de 799,99€.
Nebula X1 Pro : le nec plus-ultra
Le Soundcore Nebula X1 Pro se positionne sur le segment du haut de gamme avec des dimensions imposantes. Avec un poids de 33 kilos sur la balance, l'appareil est équipé de roues et d'une poignée rétractable pour permettre son déplacement. Sa technologie triple laser peut offrir une image montant jusqu'à 3500 lumens ANSI, avec une taille d'image pouvant atteindre 300 pouces.
Sur le plan technique, ce modèle affiche une définition 4K et couvre 110 % de l'espace colorimétrique Rec. 2020. Il intègre des fonctions de réglage automatique, notamment la correction du trapèze et la mise au point.
En ce qui concerne les performances audio, il abrite un système audio 5.2 composé de deux caissons de basses sans fil de 80 watts et de deux enceintes arrière de 40 watts. Ces dernières sont détachables du bloc principal pour créer un environnement surround. L'appareil est compatible avec les formats Dolby Vision et Dolby Atmos. En complément des fonctions de projection, une option karaoké assistée par intelligence artificielle permet de supprimer les voix des pistes musicales en temps réel.
Le Nebula X1 Pro est disponible dès à présent sur le site de Soundcore et Amazon, au prix de 4 999€.