En ce qui concerne les performances audio, il abrite un système audio 5.2 composé de deux caissons de basses sans fil de 80 watts et de deux enceintes arrière de 40 watts. Ces dernières sont détachables du bloc principal pour créer un environnement surround. L'appareil est compatible avec les formats Dolby Vision et Dolby Atmos. En complément des fonctions de projection, une option karaoké assistée par intelligence artificielle permet de supprimer les voix des pistes musicales en temps réel.