Perplexity s'installe officiellement sur les smartphones Samsung avec son propre assistant vocal. Dès la sortie des Galaxy S26, les utilisateurs pourront lancer l'IA d'un simple « Hey Plex », sans passer par une application dédiée.
Samsung vient de confirmer une information qui circulait depuis janvier : Perplexity débarque sur ses futurs Galaxy S26, mais pas simplement comme une application de plus. L'assistant IA sera en effet intégré au système d'exploitation lui-même, capable d'intervenir dans plusieurs applications simultanément. Aujourd'hui, près de huit utilisateurs sur dix jonglent entre plusieurs assistants IA en fonction de leurs besoins. Samsung en prend acte et fait évoluer Galaxy AI vers un modèle plus ouvert.
Avec Hey Plex, Perplexity s’intègre au cœur du Galaxy S26
Les propriétaires de Galaxy S26 disposeront de deux méthodes pour lancer Perplexity. La première passe par la commande vocale « Hey Plex », révélée en janvier dernier dans le code de l'application. La seconde consiste à maintenir enfoncé le bouton latéral du téléphone.
Perplexity fonctionnera comme un agent IA au niveau du système d'exploitation, capable d'intervenir dans Notes, Calendrier, Galerie, Horloge et Rappels, ainsi que dans certaines applications tierces sélectionnées. Concrètement, l'assistant pourra enchaîner plusieurs actions en réponse à une seule demande, comme rechercher une information, créer une note, ajouter un rappel ou planifier un événement, le tout sans basculer manuellement entre différentes applications.
Galaxy AI : Perplexity et Bixby appelés à collaborer
Samsung ne souhaitant visiblement pas enfermer ses utilisateurs dans une expérience unique, contrairement à l'un de ses principaux concurrents, le constructeur développe un environnement multi-agents où différents services d'IA peuvent cohabiter sur le même appareil. Cette philosophie se traduit par la coexistence de Perplexity avec la version remaniée de Bixby, dont le programme bêta vient d'être lancé et qui évolue également vers un rôle d'agent conversationnel.
Le fabricant insiste sur le fait que Galaxy AI opère au niveau de l'infrastructure et du système d'exploitation, pas seulement au sein d'applications individuelles. Cette architecture permet donc aux différents agents de comprendre le contexte global et de collaborer pour accomplir des tâches complexes en arrière-plan.
Pour l'instant, l'intégration de « Hey Plex » reste réservée à la série Galaxy S26. Samsung a cela dit laissé entendre que d'autres appareils de sa gamme pourraient bénéficier de cette fonctionnalité, sans néanmoins communiquer de calendrier ni les modèles potentiellement concernés.