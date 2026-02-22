Samsung ne souhaitant visiblement pas enfermer ses utilisateurs dans une expérience unique, contrairement à l'un de ses principaux concurrents, le constructeur développe un environnement multi-agents où différents services d'IA peuvent cohabiter sur le même appareil. Cette philosophie se traduit par la coexistence de Perplexity avec la version remaniée de Bixby, dont le programme bêta vient d'être lancé et qui évolue également vers un rôle d'agent conversationnel.

Le fabricant insiste sur le fait que Galaxy AI opère au niveau de l'infrastructure et du système d'exploitation, pas seulement au sein d'applications individuelles. Cette architecture permet donc aux différents agents de comprendre le contexte global et de collaborer pour accomplir des tâches complexes en arrière-plan.

Pour l'instant, l'intégration de « Hey Plex » reste réservée à la série Galaxy S26. Samsung a cela dit laissé entendre que d'autres appareils de sa gamme pourraient bénéficier de cette fonctionnalité, sans néanmoins communiquer de calendrier ni les modèles potentiellement concernés.