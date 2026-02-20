John Kalvin, alors responsable du support mondial d'Intel, avait anticipé ce changement dans une note interne de juin 2025. « Nos clients disent que nos prises de décision sont trop lentes, nos programmes trop complexes », avait-il reconnu. Dans la foulée, Intel a restructuré son groupe Ventes et Marketing, externalisé une grande partie des emplois vers Accenture, et supprimé les points de contact traditionnels. La bascule vers une « expérience de support prioritairement numérique » était donc annoncée en décembre, bien après que les postes avaient disparu.

Kent Tibbils, vice-président marketing chez ASI, un distributeur californien, estime que l'IA pour le support, pourquoi pas, « surtout si ça améliore l'efficacité et le temps de réponse ». Mais la condition « qu'il existe encore cette possibilité d'escalade jusqu'à une personne ». Or cette condition n'est pas garantie partout.

Aux États-Unis, le téléphone est limité à la messagerie vocale pour les garanties, avec rappel éventuel. Certains pays gardent un accès complet, là où la réglementation locale l'impose. Ailleurs, c'est le formulaire en ligne… Ou rien.