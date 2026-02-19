Le sommet de l'IA en Inde devait envoyer un signal d'unité mondiale. Ce qui s'est passé sur scène, le 19 février 2026, a livré un tout autre message.
Sam Altman et Dario Amodei partagent une histoire commune : Amodei était vice-président de la recherche chez OpenAI avant de partir en 2021. Comme le rapporte Bloomberg, leur rivalité a resurgi lors de l'India AI Impact Summit à New Delhi. Pour saisir ce que ce moment révèle, il faut revenir aux raisons qui ont séparé les deux hommes.
Ce qui s'est passé sur scène à Bharat Mandapam
Le 19 février 2026, Narendra Modi inaugurait la quatrième édition de l'India AI Impact Summit à New Delhi. L'ambition de l'événement était claire : positionner l'Inde comme un acteur central de la prochaine phase du déploiement de l'IA à l'échelle mondiale. Treize dirigeants politiques et industriels se tenaient côte à côte pour une photo officielle, dont Sundar Pichai de Google et Alexandr Wang.
La mise en scène était simple : lever les mains liées en signe d'unité collective. Altman et Amodei, placés l'un à côté de l'autre, ont rompu la chaîne. Plutôt que de se tenir la main, tous les deux ont levé le poing fermé, brisant le geste collectif sous les yeux du Premier ministre. La vidéo a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux. Madhav Chanchani, co-fondateur du média The Arc, a résumé l'ambiance : « Ce moment gênant où Altman et Amodei refusent de se tenir la main ». Le clip a alimenté des réactions entre amusement, ironie et lectures plus sérieuses sur l'état de l'industrie.
Ce que ce poing fermé révèle sur la fracture de l'IA
Ce n'est pas un incident de protocole. Amodei a quitté OpenAI en 2021 avec plusieurs collaborateurs, dont sa sœur Daniela Amodei. Le point de friction était précis : une conviction que la commercialisation des modèles prenait le pas sur leur sécurité. Depuis, Anthropic a bâti son identité sur un cadre centré sur la sûreté de l'IA. OpenAI, de son côté, a multiplié les partenariats commerciaux et diversifié ses sources de revenus.
Les tensions entre les deux entreprises ne se limitent pas aux coulisses. Elles débordent aussi sur le terrain public, comme en témoigne le clash du Super Bowl 2026 : Anthropic y avait ciblé directement l'introduction de la publicité dans ChatGPT dans ses annonces, et pousse depuis l'offre gratuite de son chatbot Claude. Ce que le sommet de New Delhi a rendu visible, c'est l'absence de terrain neutre entre les deux dirigeants. Ce poing levé n'est pas un malentendu. C'est la matérialisation publique d'une rupture idéologique entre deux visions de l'IA qui ne se réconcilieront pas pour une photo.