Le 19 février 2026, Narendra Modi inaugurait la quatrième édition de l'India AI Impact Summit à New Delhi. L'ambition de l'événement était claire : positionner l'Inde comme un acteur central de la prochaine phase du déploiement de l'IA à l'échelle mondiale. Treize dirigeants politiques et industriels se tenaient côte à côte pour une photo officielle, dont Sundar Pichai de Google et Alexandr Wang.

La mise en scène était simple : lever les mains liées en signe d'unité collective. Altman et Amodei, placés l'un à côté de l'autre, ont rompu la chaîne. Plutôt que de se tenir la main, tous les deux ont levé le poing fermé, brisant le geste collectif sous les yeux du Premier ministre. La vidéo a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux. Madhav Chanchani, co-fondateur du média The Arc, a résumé l'ambiance : « Ce moment gênant où Altman et Amodei refusent de se tenir la main ». Le clip a alimenté des réactions entre amusement, ironie et lectures plus sérieuses sur l'état de l'industrie.