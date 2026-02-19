Ce n'est pas un disque dur, pas une clé USB. Silica est une technologie d'archivage froid, pensée pour les datacenters qui doivent garder des données pendant des décennies sans y toucher, archives légales, médicales, culturelles, sauvegardes profondes des grands services cloud. Aujourd'hui, les exploitants de datacenters utilisent des bandes magnétiques pour ça, mais ces bandes se dégradent en quelques années. Les équipes doivent alors migrer les données vers de nouveaux supports, un process coûteux en énergie, en matériel, en temps.

Lancé en 2019 avec une première preuve de concept, le film Superman de Warner Bros. gravé sur du verre, le projet Silica de Microsoft Research publie aujourd'hui dans la revue Nature ses résultats complets. Une plaque de 120 mm sur 2 mm d'épaisseur stocke jusqu'à 4,8 To sur 301 couches. Le verre ne fond pas, ne rouille pas, ne se démagnétise pas. Les données, gravées sous forme de voxels en trois dimensions, se lisent par microscopie optique à champ large et se décodent par un réseau neuronal convolutif. Toute la chaîne, écriture, lecture, décodage, fonctionne en automatique.