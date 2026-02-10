Soyons francs : personne ne va enrouler 200 kilomètres de fibre dans votre boîtier PC demain matin. Le coût seul d'un tel câblage rendrait l'opération absurde, sans compter l'encombrement. Les amplificateurs optiques et les processeurs de signal numérique nécessaires pour maintenir l'intégrité des données grignoterait une partie des gains énergétiques promis. Elon Musk, jamais en reste, a même suggéré d'utiliser le vide spatial comme médium (bonjour les lasers orbitaux), confirmant que le débat relevait davantage de la pensée spéculative que de l'ingénierie concrète.

Carmack lui-même a évoqué une piste bien plus pragmatique dans son fil de discussion : connecter massivement des puces de mémoire flash directement aux accélérateurs, en soignant la synchronisation. Cette approche existe déjà dans plusieurs projets de recherche comme Behemoth, FlashGNN ou l'Augmented Memory Grid. La Chine, qui vient d'activer 55 000 kilomètres de fibre optique avec son réseau CENI, démontre que la fibre peut effectivement servir l'IA à grande échelle, mais pour de la transmission de données entre centres, pas comme mémoire locale.