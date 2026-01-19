Le chiffre posé est 430,2 Tb/s, annoncé par la NICT avec des partenaires internationaux, en battant leur précédent record à 402 Tb/s. La démonstration a été présentée à l’ECOC 2025, à Copenhague, lors d’une session « post deadline » le 2 octobre 2025. Point clé, l’essai utilise une fibre conforme à une norme déjà existante.

Le tour de passe passe technique tient à un mélange de bandes optiques. L’équipe combine une transmission en mode unique sur les bandes E, S, C et L, et une transmission à trois modes sur la bande O, avec des longueurs d’onde plus courtes. Résultat, une capacité poussée très haut, tout en utilisant environ 20% de bande passante totale en moins que le système précédent, selon la NICT. Un détail, et pas des moindres : ce genre de record sort d’un environnement contrôlé, pas d’un réseau public avec ses aléas, ses connecteurs fatigués et ses contraintes d’exploitation.