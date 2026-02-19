Mastodon, l'alternative décentralisée à X, veut se démocratiser et attirer les créateurs de contenus

Mastodon repose sur le protocole ActivityPub, une norme technique ouverte qui relie des plateformes indépendantes au sein du Fediverse. Deux utilisateurs sur des serveurs distincts peuvent donc se suivre et échanger sans passer par une entité centrale, à l'inverse de X ou de Meta.

Reste que le concept même de Fediverse peut en dérouter certains qui ne sont pas habitués avec ce concept. Quel serveur choisir parmi des centaines d'instances ? Tous sont-ils véritablement équivalents ? L'internaute souhaitant quitter X pour Mastodon ou abandonner Instagram pour rejoindre PixelFed peut donc vite être découragé. Le futur parcours d'inscription cherche à clarifier ce choix sans le supprimer. L'idée est de valoriser les petits serveurs thématiques. Actuellement, les utilisateurs se concentrent sur les grands serveurs généralistes, ce qui fragilise la logique même de la décentralisation.

Les administrateurs de serveurs indépendants disposeront aussi de nouveaux outils. Ceux-ci permettront de simplifier la gestion de listes de blocage externes et la détection automatisée de contenus illégaux ou de spam. Ils seront également en mesure de déléguer la diffusion des fichiers médias distants à un prestataire tiers pour alléger les coûts de stockage.