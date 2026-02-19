Mastodon, l'alternative décentralisée à X, veut se démocratiser et attirer les créateurs de contenus

Mastodon publie sa feuille de route pour les 12 à 24 prochains mois. L'objectif est de démocratiser au maximum le service avec une simplification de l'inscription pour les nouveaux venus, des outils pour les administrateurs de serveurs indépendants ainsi que des fonctionnalités spécifiquement conçues pour les créateurs.
Renaud Chaput, directeur technique, et Imani Joy, lead designer produit, ont co-signé mi-février 2026 un billet de blog détaillant les orientations de la plateforme pour les prochains mois. Ces annonces surviennent après le changement de tête officialisé début 2026. Eugen Rochko a cédé son poste de PDG à Felix Hlatky, nommé directeur exécutif, après avoir exprimé son intention de confier Mastodon à une organisation à but non lucratif dès février 2025.
Faciliter l'arrivée des nouveaux venus
Mastodon repose sur le protocole ActivityPub, une norme technique ouverte qui relie des plateformes indépendantes au sein du Fediverse. Deux utilisateurs sur des serveurs distincts peuvent donc se suivre et échanger sans passer par une entité centrale, à l'inverse de X ou de Meta.
Reste que le concept même de Fediverse peut en dérouter certains qui ne sont pas habitués avec ce concept. Quel serveur choisir parmi des centaines d'instances ? Tous sont-ils véritablement équivalents ? L'internaute souhaitant quitter X pour Mastodon ou abandonner Instagram pour rejoindre PixelFed peut donc vite être découragé. Le futur parcours d'inscription cherche à clarifier ce choix sans le supprimer. L'idée est de valoriser les petits serveurs thématiques. Actuellement, les utilisateurs se concentrent sur les grands serveurs généralistes, ce qui fragilise la logique même de la décentralisation.
Les administrateurs de serveurs indépendants disposeront aussi de nouveaux outils. Ceux-ci permettront de simplifier la gestion de listes de blocage externes et la détection automatisée de contenus illégaux ou de spam. Ils seront également en mesure de déléguer la diffusion des fichiers médias distants à un prestataire tiers pour alléger les coûts de stockage.
Devenir plus accessible
Mastodon cible désormais explicitement les journalistes, les personnalités publiques et institutions qui cherchent une alternative aux plateformes centralisées. Les développeurs vont ainsi retravailler le profil utilisateur afin que ce dernier puisse mieux exposer ses travaux. Il bénéficiera en outre d'une interface de rédaction pour faciliter la publication au quotidien.
Jusqu'à présent, la plateforme de Mastodon ne permettait pas de recevoir des contenus par email. À l'avenir il sera donc possible de souscrire à la newsletter d'un créateur afin de recevoir les dernières publications dans sa boite de réception sans forcément disposer d'un compte Mastodon. Si cela n'a l'air de rien, le point est particulièrement important. Des personnalités publiques, des politiques, des institutions, des ONG ou des associations sont encore sur Twitter et Facebook à contre-cœur et simplement parce que leur audience s'y trouve. À l'avenir, ils auront donc la possibilité de diffuser leurs contenus via un autre canal universel pour mieux s'affranchir des réseaux sociaux américains.
Parmi les récentes nouveautés qui ont déjà été déployées, notons les Quote Posts, ou la possibilité de citer le post d'un autre utilisateur. Le réseau s'est également enrichi de Collections, un mécanisme de recommandations de comptes comparable encore en cours de finalisation.
Mastodon revendique aujourd'hui 785 000 utilisateurs.
- La décentralisation des serveurs (ou instances)
- La facilité de publication de contenu
- La diversité des communautés présentes